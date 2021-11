Garantiza AMLO agua para riego y consumo humano de León

En su visita a Irapuato durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el tema de la presa ‘El Zapotillo’ lo abordará en la reunión con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo antes que finalice el año y será para garantizar el abasto del vital líquido para riego y consumo humano en León.

Destacó que el tema del agua lo trató con el gobernador durante la reunión de seguridad, pues parte de la preocupación y ocupación del mandatario guanajuatense es implementar un programa de modernización de sistemas de riego para ahorrar agua y que no se desperdicie.

“Vamos a buscar opciones alternativas ante la dificultad de traer agua a Guanajuato de la presa El Zapotillo por las razones que ya ustedes conocen”, recalcó.

Comentó que Rodríguez Vallejo tiene un proyecto y el gobierno federal lo va a apoyar para que no falte el agua en el estado, “vamos a analizar el proyecto por eso es esta entrevista y una vez que nos pongamos de acuerdo, pues ya se hará el anuncio”.

Buscarán evitar fugas

Adelantó que antes de pensar en perforar más pozos y abatir los mantos acuíferos o construir un acueducto se debe pensar en cómo ahorrar agua, en líneas de conducción en las ciudades porque hay tuberías viejas y hay fugas de agua, que se calculan por hasta 40%.

López Obrador explicó que con un plan de rehabilitación de líneas conductoras de agua se puede ahorrar mucho y en los distritos de riego donde también hay mucha fuga porque no están en situación adecuada los canales, “falta ponerles concreto y sistemas modernos de riego, todo esto ayuda a que se ahorre agua y eso es lo que está proponiendo el gobernador y vamos a trabajar conjuntamente”.

No dejarán inconclusa la presa

Reconoció que en cuestión de ‘El Zapotillo’ hay un proceso legal en curso, pero independientemente de eso se tiene que resolver el problema por lo que se llegó a un acuerdo en Jalisco con los pobladores de Temacapulín y de dos comunidades más allá en los Altos de Jalisco, para no dejar la presa inconclusa porque se invirtieron cerca de seis mil millones de pesos y ya se llegó a un acuerdo para utilizar la presa porque es dinero público.

“Es dinero de todo el pueblo no se puede desperdiciar, lo que se invierte del presupuesto, el presupuesto no es dinero de los funcionarios es dinero del pueblo, los funcionarios somos simplemente administradores del pueblo no podemos decir no me importa”, puntualizó.

Precisó que ya fue resuelto lo que tiene que ver con Jalisco, pero quedó pendiente resolver el abasto de agua en Guanajuato y para eso se reunirá con el gobernador Rodríguez Vallejo.

“Es Conagua quien está viendo eso, no tengo los detalles, es Conagua según entiendo, pero lo que queremos hacer es resolver el problema mucho de mi trabajo como decía El Quijote: Es enderezar entuertos, bueno el trabajo de todos los servidores públicos, resolver problemas no sólo administrar el conflicto, sino resolver el problema, es lo mismo que la transformación”, compartió.

Dijo que hay quienes durante mucho tiempo se dedicaron al análisis de la realidad, pero nunca se ocuparon de transformarla sobre todo si se trata de una realidad de injusticia de opresión, de corrupción, se debe cambiar.

“Porque sólo estar analizando, tener el diagnóstico de lo que pasa y no hacer nada, pues no es ser revolucionario, hay que buscar transformar. La política es transformar hacer historia, que eso es lo que estamos llevando a cabo”, finalizó.