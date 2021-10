Ganan empresarios de la industria de alimentos premio nacional de restaurantes

León, Gto.- Empresarios de la industria de alimentos en León, fueron reconocidos a nivel nacional por implementar la innovación y calidad en su restaurante de concepto japonés de nombre SATO, que le mereció el Premio al Mérito Empresarial Restaurantero Nacional; la Secretaría de Turismo de Guanajuato (SECTUR) y la Dirección de Hospitalidad y Turismo de León, felicitaron a los directores y gerentes por su desempeño.

Actualmente el Premio al Mérito Empresarial Restaurantero celebra 30 años de reconocer a personas físicas y morales, que por medio de la innovación, la creatividad, el talento, la calidad y la excelencia en el servicio, enaltecen la riqueza culinaria de México y el mundo; este año más de 11 mil restaurantes a nivel nacional participaron en la convocatoria, pero SATO fue el absoluto ganador.

Felipe Ituarte, director y fundador de restaurante SATO comentó que su calidad y servicio se ha fortalecido con la llegada de más japoneses al estado de Guanajuato, en la detonación de instalación de empresas de Japón que se suman a la industria manufacturera de la entidad y también viajando a varias partes del dicho país.

“En la comunidad japonesa nosotros calculamos que en todo el bajío deben haber alrededor de 6 mil japoneses, desde Querétaro hasta San Luis Potosí y calculamos que alrededor de 2 mil a 3 mil están en Irapuato, Salamanca y León, que son con los que hemos colaborado, ellos son los que nos incentivaron cuando abrimos SATO en el 2013”, dijo.

Local Sostiene calidad en alimentos y servicio la industria restaurantera de Guanajuato

Agregó que cuando abrió el restaurante SATO en 2013, un contralor de una planta productiva de origen japonés fue quien lo guio y motivó a abrir la empresa de alimentos en la ciudad de León, ya que en ese entonces le platicó que Guanajuato iba a tener un crecimiento enorme en la industria manufacturera, sobre todo en el sector automotriz, pues al comenzar a llegar las plantas armadoras, también comenzarían a instalarse empresas proveedoras y la comunidad japonesa crecería velozmente.

“Son armadoras me dijo, un coche se compone de 3 mil partes entonces me jaló a la barra de sushi y me dijo a ver en un rollo de sushi cuántos proveedores tienes, pues tengo 6, imagínate en un coche toda la afluencia de japoneses”, mencionó.

De la mano de Noemí Aguilar, directora y fundadora de SATO, socia comercial y de vida, junto con Abraham Gutiérrez, gerente general de restaurante y Mauro Santos, Chef Corporativo, fue que poco a poco la empresa tuvo éxito y prestigio en la ciudad de León, en Guanajuato y ahora en todo México.

Al ser reconocidos el restaurante recibió una escultura creada por el artista mexicano Miguel Michel, que simboliza la comunión del restaurantero con sus comensales, mismo que estará presente en SATO junto a otros reconocimientos y certificaciones que han recibido.

Hugo Ramírez Duarte director de promoción Turística de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, reconoció el esfuerzo del restaurante SATO ya que además de un éxito profesional, también es un reconocimiento para el estado y para León.

“Nosotros en la Secretaría hemos venido haciendo un trabajo muy importante con el sector en tema de formación y capacitación, en temas humanos, temas especializados, pero ver que nuestros prestadores de servicios turísticos son reconocidos de esta manera es una gran satisfacción”, comentó.

La directora de Hospitalidad y Turismo de León, Gloria Magaly Cano de la Fuente, felicitó a los empresarios por su esfuerzo, así como la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) León y Bajío, Helen Anaya Sanromán.