[GALERÍA] Leoneses abarrotan calles en este Día del Trabajo

León, Gto-. De manera inusual la Zona Centro, calles y avenidas de la ciudad se vieron abarrotadas por leoneses, situación que viene a contravenir al llamado de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal ante la contingencia sanitaria para permanecer en casa.

A decir de algunas de las personas que brindaron su posición al respecto, señalaron que acudieron a retirar lo que las empresas en las que laboran les han depositado y que se hizo apenas este primero de mayo Día del Trabajo, aunque otras simplemente señalaron acudir a realizar compras.

Debido al crecimiento en el número de personas en calle, elementos de Policía y Tránsito Municipal reportaban que conforme avanzaba el día crecía la cantidad de transeúntes y muchos de ellos sin portar el cubrebocas.

Abren acceso a plaza

Algunos negocios como la Plaza 210 que se localiza en la calle 5 de Mayo en pleno centro de la ciudad, y en donde se comercializa equipos de tecnología e insumos, este día permaneció abierto, pero a diferencia de otras fechas en esta ocasión permitió el acceso a clientes pasando por alto las recomendaciones de sana distancia y medidas de sanidad.

Venimos al banco

Arcelia N, es una madre de familia que junto a uno de sus hijos, a quien no puedo encargar, acudió al centro de la ciudad para retirar del banco el dinero que le fue depositado por concepto del pago de sueldo por parte de la empresa en la que desde hace un mes ya no acude por disposiciones de salud, “el dinero creo que no nos va a alcanzar”.

Salió de compras

José Arturo al ser cuestionado de su estancia en calle, solo atino a responder que salió a realizar algunas compras, y aprovechar para distraerse un poco del encierro que vive en su casa desde hace tres semanas que cerró de forma temporal la fábrica de calzado en la que labora.

Salgo a vender lo que tengo para comer

Un gran sector de las personas que se encuentran en la calle aseguraron que lo hacen en búsqueda de dinero o alimentos para llevar a casa, pues el dinero con que contaban se ha acabado y ahora estoy vendiendo algunas de mis pertenencias para acercar algo a mi familia, señaló don Alfredo.