Galardonan a 81 empresas con el Distintivo Ambiental en León

León, Gto. Desde el 2015 a la fecha, van 81 empresas galardonadas con el "Distintivo Ambiental" por su fuerte compromiso con la sustentabilidad ambiental en la ciudad.

Para el Gobierno Municipal la conciencia ambiental es fundamental para consolidar a León, como una ciudad sustentable, donde las futuras generaciones puedan habitar plenamente, vivir con salud, y conservar el equilibrio del ecosistema.

Conscientes de ello, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, reconoció a empresas, instituciones educativas, así como establecimientos de servicio y comercios.

La primera vez que fue entregado, en 2015 fueron cuatro las empresas que recibieron el Distintivo. Al día de hoy, 81 empresas han sido galardonadas.

La premiación de este año se realizó con la presencia del alcalde Héctor López Santillana.

“Todo lo que hagamos tiene que tener una perspectiva de largo plazo, para poder lograr conservar el entorno que nos permita vivir como seres dignos y en libertad, sin tener que llegar a esos escenarios catastróficos", dijo el alcalde.

Las organizaciones que son reconocidas con este distintivo promueven procesos amigables en 4 rubros de acción: Agua, Vegetación, Residuos y Emisiones, encaminándolas a comenzar con un diagnóstico para evaluar la situación actual de la empresa y terminar con un plan de acción para la reducción de su huella ecológica.

A grandes rasgos, estas empresas han cumplido con las siguientes acciones: contar con inventario de emisiones, reducir el consumo y gasto de agua y energía, valorizar sus residuos, identificar áreas de oportunidad, e involucrar a sus empleados en temas ambientales.

El distintivo ambiental cuenta con tres categorías:

• Etapa I (Bronce): Identificación y cuantificación.

• Etapa II (Plata): Reporte y control.

• Etapa III (Oro): Plan de reducción.

En la entrega del Distintivo Ambiental 2021, se reconoció a las siguientes empresas:

Bronce

• Calzado Duendes S.A de C.V

• Colegio Excellis

• Recreatividad Social Andrómeda A.C

• Intercalza de León S.A de C.V (Parque Stiva)

Plata

• Intercalza de León S.A de C.V (Oriental)

• Mesi Safety S.A de C.V

• Universidad de Guanajuato (Campus Poliforum)

Oro

• Fondo Guanajuato ADMIC LEÓN A.C

• Club Campestre de León S.A de C.V.

• Courtyard by Marriott León at The Poliforum

• Maquiladora Uxmal S.A. de C.V.