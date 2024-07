Futuro de gabinete federal obligado a dar resultados: COPARMEX

León, Gto. Héctor Rodríguez, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex León, declaró que es determinante que den resultados los nuevos titulares del gabinete federal y dejen a un lado los intereses partidistas.

Tras darse a conocer durante varios jueves consecutivos, los nombramientos del futuro gabinete federal por parte de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el empresario leonés señaló que para Guanajuato son importantes los nombramientos en Gobernación y Seguridad, por lo que representan para la seguridad del estado.

Recordó que durante el actual sexenio fue notoria la atención que se dio a los estados gobernados por la oposición.

“Estamos dando el voto de confianza a la presidenta de la República electa, estaremos muy pendientes, pero sí es determinante que den resultados, tienen que dejar a un lado los intereses partidistas, dentro del partido en el poder les pedimos que dejen a un lado sus intereses y que se enfoquen y se dediquen a dar resultados por el bien de la sociedad”, expresó el empresario leonés.

Asimismo, dijo que es el nombramiento en educación donde más dudas existen, en cuanto al trabajo que pueda desarrollar Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación Pública, quien llega como dirigente de Morena y con roces profundos con los partidos de oposición.

“Yo no conozco el currículum de Mario Delgado, pero al final habrá que ver resultados, el tema de educación es determinante que luego no se le da la atención que requiere, sin embargo debería ser de los primeros lugares, de los temas que más importan en el país, porque al final no hay ningún país desarrollado que no tenga su gente educada e informada”, señaló.

Recordó que en el actual sexenio se retrocedió en materia educativa, además de que las autoridades federales se escudaron en la pandemia.

“En educación tenemos rezagos muy importantes, la pandemia les cayó como anillo al dedo para justificar muchas cosas, pero México requiere una atención inmediata para crear una educación de calidad”, concluyó el dirigente empresarial.