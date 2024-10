Fuerzas Armadas y policía estatal unirán esfuerzos contra el crimen organizado en Guanajuato

Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y las Fuerzas Armadas unirán esfuerzos para combatir al crimen organizado en Guanajuato, que en la entidad ha sido el causante de entre 80 y 90% de los homicidios dolosos perpetrados de 2017 a la fecha.





Habrá más inteligencia contra la delincuencia organizada.





Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, adelantó que la estrategia que se está planteando para ser llevada a cabo en Guanajuato implica apostar por la inteligencia, dar tiros de precisión contra la delincuencia organizada y con los datos de las investigaciones anticiparse a la comisión de los ilícitos que los grupos armados planeen perpetrar en la entidad.

“La base puede sonar muy trillada, pero cuando no hay un trinomio entre policía, autoridades ministeriales y los jueces no vamos a llegar a ningún lado, pero sobre todo necesitamos el acompañamiento de nuestras Fuerzas Armadas, porque hay que aprovechar sus capacidades, su despliegue operacional y en este caso el eje rector de esta estrategia es la inteligencia, generar líneas de acción, anticiparnos a los hechos que puedan surgir derivados de una crisis”, aseguró en entrevista.

Juan Mauro González Martínez explicó que aunque el patrullaje que lleva a cabo el personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano o las propias Fuerzas de Seguridad Pública del Estado sirve, el enfoque de la nueva estrategia de seguridad que habrá en Guanajuato para pacificarlo es que con base en información precisa que tengan, se buscará atacar a los grupos de la delincuencia organizada, incluso en flagrancia.

Tal fue el caso de la primera acción conjunta fuerte que tuvo el actual gobierno estatal en coordinación con el gobierno de México para la detención de Federico N., alias El Toro, presunto líder de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona de León, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, a quien le siguieron la pista y lo capturaron cuando presuntamente extraía combustible de una toma clandestina en territorio leonés.





La apuesta es la coordinación estatal y federal contra la delincuencia.





“El patrullaje sirve, el despliegue operacional de los tres niveles de gobierno, de nuestras policías municipales, de nuestras policías estatales y de nuestras Fuerzas Armadas es importante, ayuda, es disuasivo, pero si no tenemos información precisa, si no tenemos todos los días el informe de lo que genera el patrullaje, lo que generan los policías de investigación, si no ponemos a disposición toda esa información del Ministerio Público, difícilmente vamos a poder construir casos sólidos y cuando tengamos estos casos sólidos, es lo que nos va a permitir llevar toda esa evidencia ante un juez a las personas que detengamos o para cuando tengamos un cateo. Todo eso nos permitirá que cuando tengamos alguna detención no estén entrando y saliendo los delincuentes de la cárcel, por eso es muy importante este trabajo, el eje rector es la investigación, la inteligencia, anticiparnos a los hechos y sobre todo la coordinación es fundamental”.





Siete años de disputa violenta





El origen de la violencia en Guanajuato data de 2017, cuando abiertamente el Cártel Santa Rosa de Lima le declaró la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación, pese a que ambas agrupaciones habían planteado una alianza para dedicarse de lleno al robo de hidrocarburo en la región Laja-Bajío, pero dicha unión se frustró.

En octubre de 2017, en un video difundido en redes sociales, presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima retaron al Cártel Jalisco Nueva Generación, para decirle que no le permitirían estar en ningún municipio en donde ellos operaban. Así, desde esa fecha a agosto de 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Guanajuato se han registrado 23 mil 546 víctimas de homicidio doloso, 85% de éstas atribuidas a la disputa criminal, según comentó el Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre ante diputados locales en su última comparecencia.

2020 ha sido el año más violento en Guanajuato desde que empezó esta disputa criminal, con todo y que fue el inicio de la contingencia sanitaria y en donde hubo confinamiento social, pues hubo cuatro mil 490 víctimas de homicidio doloso registradas. El primero de julio de ese año, ocurrió la que hasta ahora es la mayor masacre en el estado, con el asesinato de 27 internos de un centro de rehabilitación ubicado en Irapuato.









Los homicidios dolosos, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han concentrado en los municipios del llamado Corredor Industrial, que pasa por los municipios de León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, pero también en otras zonas, como Salvatierra, Valle de Santiago, Pénjamo, Yuriria, Tarimoro y Comonfort.





Pacificar a Guanajuato, el objetivo





Juan Mauro González Martínez señaló que la instrucción de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, es implementar todas las acciones para pacificar al estado.

Por ello, dejó en claro que en este esfuerzo no habrá tintes partidistas y de parte del gobierno de Guanajuato no habrá distingo para apoyar a los 46 municipios del estado, como también esperan que la colaboración que se ha iniciado con el Gobierno Federal se mantenga.

Y es que cabe recordar que tanto Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como el propio Juan Mauro González vienen de las filas de la extinta Policía Federal, por lo que se espera que la colaboración pueda ser efectiva, dado que comparten una visión, al menos desde la formación que ambos poseen.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Tenemos que atender a todas y todos los guanajuatenses, no se va a atender a un municipio porque sea de un partido ni se le va a dar preferencia por ello, se les va a atender de la misma manera como se les va a atender desde el gobierno federal”.









La estrategia, además, no sólo contempla despliegues operativos y labores de inteligencia, también vendrá aparejado de un trabajo social en las zonas de alta incidencia delictiva, para atender de raíz las causas que llevan a las personas a inmiscuirse con los grupos del crimen organizado y empezar un arduo trabajo para regenerar el tejido social en estas zonas.