Frente Amplio por México: Alejandra Gutiérrez espera oídos abiertos a su propuesta

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, espera encontrar oídos abiertos a su propuesta de replicar el modelo Frente Amplio por México a nivel local.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Así lo mencionó al finalizar la junta ordinaria de Consejo Directivo que se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, (CANADEVI).

“Es un modelo que debemos replicar, yo creo que es exitoso, es un modelo que salió de la ciudadanía para escuchar a la ciudadanía”, comentó.

“Yo siempre he dicho, si no nos queremos equivocar hay que escuchar al ciudadano, que es lo que quiere, que es lo que siente el ciudadano y este modelo que se está utilizan a nivel nacional yo he pedido en varias ocasiones que se tome a nivel local creo que hay muchas manera de tomarlo y he puesto en la mesa que se pongan hacer foros, propuesta que se puedan estar haciendo a través del observatorio ciudadano, esperamos que haya oído a estas propuestas”, añadió.

Checa también: Primer foro del Frente Amplio por México: aspirantes a candidatura debaten su visión del país

Frente Amplio por México, es la unión formada por los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), con la sociedad civil para la construcción de una agenda que fortalezca la defensa democrática, a través de la participación ciudadana.

En este sentido, Ismael Plascencia Núñez, presidente de Confederación de las Cámaras Industriales (Concamin), dijo que es necesario replicar el ya mencionado modelo que están incluyendo perfiles de empresarios a puestos políticos debido a que el crecimiento de la entidad se ha dado gracias a gobernantes como Roberto Plascencia y Luis Ernesto Ayala, por mencionar algunos, que han dado resultados.

“Más que se pueda replicar, es necesario, hace 30 años atrás empezó a crecer Guanajuato, de dónde vienen Puerto Interior, donde vienen los consejos ciudadanos como Implan que es un referente a nivel nacional, con consejos en seguridad, de ahí empezó a crecer la ciudadanía en León, Guanajuato, de empresarios que fueron gobernantes impulsados por la sociedad, se habla de Roberto Plascencia, Carlos Medina, Luis Ernesto Ayala, Eliseo Martínez, hay muchos de ellos que de ahí vienen y ahorita que está sucediendo”, indicó.

“Yo creo que más que lo veamos como el Frente Amplio, los resultados ahí están, un perfil empresarial es un trabajo que se debió haber traído desde antes que también hemos descuidado nosotros. Tenemos que prepararnos nosotros para poner una gente que sea adecuada y que dé resultados como sucedieron”, finalizó.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano Libia Dennise García Muñoz Ledo, confirmó que será el próximo miércoles cuando se reunirá con Alejandra Gutiérrez y el ex gobernador Marco Adame, para iniciar los diálogos de la mesa política para el estado de Guanajuato, en la cual dialogarán sobre las opciones para elegir a la futura candidata del PAN a la gubernatura.