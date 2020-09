Franeleros del FIG perderán miles de pesos

Hasta más de 20 mil pesos en los cuatro días del FIG, franeleros se llevan de propinas, este año no será el mismo, pero de todos modos algunos se pondrán a pesar del formato para sacar beneficio de esta edición virtual.

Espacios de estacionamiento, baños públicos, comida, venta de bebidas, dulces, frituras, agua, refresco, artículos varios para el festival, todo es negocio en la zona cercana al Parque Metropolitano.

Pero sin duda los viene viene son excepcionales, ya que son los que te reciben en el evento con un, “pasale carnal aqui cabes”, “yo te lo cuido en lo que vas al globo”, “aquí le echamos un ojito jefe”.

Ellos también sentirán sin duda este envión económico que representaba una buena ganancia en pocos días de trabajo y con poco esfuerzo, saben no será lo mismo este año, pero aún así hay quienes se aventurarán.

“Se rentan baños, todo lo que al público le sirva se renta, los lugares para los estacionamientos, hay lugares donde se saca hasta 20 mil pesos una sola persona en los cuatro días del FIG”, Marco Antonio franelero del FIG.

Pero también son testigos de los excesos de la gente desde la manera en que como llegan al recinto para los despegues o espectáculos musicales y hasta las formas inconvenientes en que se retiran del lugar.

De todos modos se pondrá

Hay quienes por la situación tal vez favorecedora y el no tener que invertir mucho al ser dueños o apoderados de terrenos que se puedan usar de estacionamientos eventuales o los lugares propios de un domicilio si puedan hacer el negocio improvisado.

“Ya me decepcioné, ahora va a ser virtual y pues no asi no va a salir; por los 4 días sacábamos más de 5 mil pesos, propinas y solo cuidando los carros ahí en el terreno que tengo enfrente; ya no me hago ilusiones pero de todos modos lo voy a limpiar, si entran dos carros pues ya cuando menos”, indicó Cristóbal propietario de un terreno.