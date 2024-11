Francisco Rivas respalda al fiscal Zamarripa y pide continuidad en la FGEG

“Desde nivel federal se le cobró una factura que no es suya”, dijo Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano respecto al fiscal de Guanajuato Carlos Zamarripa Aguirre, añadió que si bien en su experiencia tuvo una buena impresión y confianza en Zamarripa, también comprende la intención de renovar por parte de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“Lamentablemente, es real que muchas decisiones en materia de seguridad también pasan por lo político, el fiscal, pues fue un invitado permanente de la mañanera del presidente y desgastó la figura del fiscal de una manera consistente, yo tengo mucha confianza en Carlos Zamarripa, no digo que sea un santo, pero sí puedo decir que yo lo conozco desde el sexenio de Calderón y la impresión, lo que yo he vivido en la relación con la fiscalía, es positivo”.

Destacó que cada vez que avanzaron una denuncia, o tuvieron programas con la FGEG fueron llevados a cabo de la mejor manera.

“Nosotros tuvimos tres programas financiados por la embajada de Estados Unidos a costo cero para la Fiscalía del Estado y todos los llevaron a cabo con excelente desempeño y con total transparencia, entiendo que ser fiscal es uno de los trabajos más ingratos que existen, porque acabas pagando platos rotos que no son tuyos y entiendo que el desgaste es un desgaste real, y a veces, pues ese desgaste pasa una factura”.

“Entiendo que Carlos ya presentó su renuncia y que se va a hacer a un lado precisamente para no entorpecer este proceso y que entiende que no es personal, no es contra él, pero sí, desde nivel federal se le cobró una factura que no es suya”.

Dijo que el perfil que sucederá a Carlos Zamarripa en la FGEG debería ser alguien que creció en la misma fiscalía, que cumpla a cabalidad lo que se espera de este puesto.

“Me gustaría que fuera alguien que viene de la misma fiscalía, que ha crecido en la fiscalía, porque una de las cosas que si volteamos a ver lo que ocurre nuestro país, son muy pocos los casos como Carlos Zamarripa, como Marisela Morales, gente que empezó desde abajo de las instituciones y llegó a ocupar el máximo cargo”.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Dijo que este tipo de casos son pocos en México, de personas que empezaron desde abajo y terminaron en la cabeza de las instituciones, lo que apoya por el trabajo que viene detrás de estos perfiles.