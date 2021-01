Fracasa control de la pandemia en León

En una encuesta realizada por el Observatorio Ciudadano de León (OCL) para medir la percepción que tienen los ciudadanos leoneses sobre los contagios en las unidades que abordan para sus traslados determinó que el 95% de las personas cree que en el transporte público hay mayores posibilidades de contagio.

Rocío Naveja, Presidenta del Observatorio Ciudadano de León, destacó que “se buscaron horarios pico y horario de mayor volumen por decir, se atendió en las estaciones de las terminales del San Juan Bosco, Santa Rita San Jerónimo, Zona Centro y paraderos de la ciudad en López Mateos”.

Una de las encuesta reveló que la ciudadanía tiene la percepción de que en las unidades de traslado de un punto de la ciudad a otro es donde se da más la propagación de la Covid-19, “¿cree posible que el transporte público, tiene altas posibilidades de contagio? el 95% de los encuestados respondió sí” detalló la titular del OCL, Rocío Naveja.

La encuesta, según Naveja se realizó con 452 personas que en su mayoría hacen uso de este medio de Transporte, de las 452 encuestas que se realizaron de manera personal, detalló Rocío Naveja el 95 % usa el Transporte Público.

Otro dato compartido fue la frecuencia con la que se usa el Transporte Público, según la encuesta realizada por el OCL el 54% de las personas encuestadas lo usa diario y las rutas que se usan con mayor frecuencia es el transporte articulado con 59%.

“¿al subir a la unidad de transporte público cómo es el abordaje?” El 50% de las personas encuestadas determinó que el 50% se acumulan los pasajeros en la puerta para poder subir, esto sucede en horarios pico, esto es un tema también importante de resaltar” detalló Naveja.

A su parte el médico Sergio Mora y Consejero del Observatorio Ciudadano expresó que en la Ciudad de León no se ha visto un resultados positivos respecto de la epidemia de SARS-Cov-2 “estamos en una situación extrema no veo ningún resultado, las estadísticas son muy claras los ingresos a los hospitales son muy claros, el aumento de pacientes que estamos atendiendo los médicos son muy claros, más que ver buenos resultados veo un fracaso contundente en el control de la pandemia sobre todo aquí en León, no veo ningún resultado”.

Rocío Naveja detalló que en la encuesta a la ciudadanía arrojó que los encuestado comentaron que los vehículos de traslado están en su máxima capacidad “de las 440 personas que sí usan el transporte público, dicen en su experiencia ¿Cómo ha observado es la capacidad de la unidad? El 71% la unidad viaja a su máxima capacidad, es imposible guardar sana distancia entre los pasajeros”.

Rocío Naveja comentó que los picos en donde hay mayor cantidad de usuarios “si se dan cuenta son las entradas y salidas del trabajo en su mayoría, el 43% de 7 a 8 a.m. y de7 a 8 p.m. el 30%” detalló.