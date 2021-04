[Fotos-Videos] Adultos mayores se desesperan en las Joyas por ausencia de vacunas

León Gto.- Adultos mayores que acudieron al Hospital Comunitario de las Joyas para recibir las vacunas contra covid-19 en León, se comenzaron a desesperar debido a que las dosis aún no llegaban, pese a ser las 11:30 de la mañana, cuando el arranque estaba programado a las 8 de la mañana.

Socorro Arias, de 77 años informó que desde las 9 de la mañana comenzó a hacer fila a las afueras del hospital, pero todavía no recibía alguna ficha para garantizar su vacunación.

"Yo soy sola, siempre me he movido sola, ahorita pues estoy esperando a que me den mi ficha, me dicen que todavía no llegan y pues iban a empezar a las 8 de la mañana", comentó, pues provenía de la colonia Oratorio 2.

A las afueras del hospital se pudo observar que personal de la federación estaba repartiendo las fichas correspondientes, para poder llevar a cabo el orden de vacunación, por lo que hasta ese momento solo se llevaban 280 fichas repartidas.

A los alrededor del hospital se pudo observar que varias personas apenas estaban realizando su trámite en línea, para de esa manera obtener su folio de vacunación.