[Fotos-Video] Atiende Parque Metropolitano desbordamiento de agua en la presa

León, Gto.- El Parque Metropolitano de León se encuentra atendiendo el desbordamiento de la presa del Palote, ya que desde el viernes 17 de septiembre el manto acuífero rebasó su capacidad y se encuentra al 115 por ciento de almacenamiento, por lo que espacios dentro del parque serán habilitados conforme se vea un panorama seguro.

Tania Jaime, encargada de la Dirección del Parque Metropolitano de León, informó que durante los días se irán tomando algunas acciones de prevención, para que los visitantes no se vean afectados por el desbordamiento de la presa, pues el mismo se dio principalmente por las fuertes lluvias y por la recepción de agua de los ríos La Patiña y Castillos.

“El parque ha sido parcialmente cerrado, esto debido a que la presa del Palote ya rebasó su capacidad y actualmente se encuentra en un 115 por ciento de su capacidad aproximadamente, debido a la gran cantidad de agua que ha estado ingresando por los ríos La Patiña y Castillos principalmente, es por eso que ahorita nuestro único acceso habilitado es el acceso sur que se encuentra sobre el López Mateos”, mencionó.

Para todas las personas que deseen acudir al Parque Metropolitano, solo podrán hacerlo con una cita previa en la aplicación del parque o bien en el portal www.miparquemetroleon.com , ya que habrá un sistema de cupo limitado en las instalaciones, dependiendo los estudios seguros.

“Sí hay actividades que se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso, como el ciclismo, las metroclases, pesca recreativa, kayak y todas las actividades acuáticas, así como el paseo en tren, queremos recordarles a todos los ciudadanos que continuamos con un cupo limitado y esto como parte de los protocolos de seguridad sanitarias que hemos diseñado, por eso es importante hacer la reservación”, comentó.

Durante un recorrido realizado por Organización Editorial Mexicana (OEM) Guanajuato, se pudo observar que efectivamente la presa estaba al límite de su capacidad, principalmente el límite de acceso se daba del acceso náutico al acceso poniente mejor conocido como Balcones.

Varias personas que querían ingresar a las instalaciones eran sorprendidas por las limitaciones que se tenían al momento de entrar, pues se les solicitaba su registro previo en la aplicación o bien se les indicaba que no estaba disponible todo el parque para realizar sus actividades sociales o deportivas.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Este sábado se esperan fuertes lluvias

Cerca del Acceso Náutico algunos pescadores que acuden de forma ordinaria a la presa, fueron limitados en su actividad ya que solo tenían hasta las 12 del día para pescar lo suficiente y después evitar ingresar al lugar, lo anterior como medida de precaución en caso de que la presa tuviera más agua.

⚠️ACTUALIZACIÓN SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE ⚠️



Continuamos con un nivel alto en la presa, sin embargo hemos habilitado algunas zonas seguras para que puedas venir a disfrutar del Parque.



Podrás recorrer las zonas habilitadas hasta las 5 pm.



*Acceso Náutico continúa cerrado. pic.twitter.com/8oYUC3zzi6 — Parque Metropolitano (@parkmetroleon) September 18, 2021

“Protección Civil hasta ahorita no se ha presentado con nosotros y nos ha mandado decir por medio del Parque que dejemos nosotros de pescar, es algo que según en riesgo para nosotros, nosotros no corremos ningún riesgo, nosotros pescamos en las orillas, donde no corremos nada de riesgo, el riesgo sería en medio pero en las orillas no”, comentó Juan Martín, miembro del Grupo Pescadores y Palaperos de la Presa del Palote en León.

Así la presa El Palote la mañana de este sábado.



📸: Francisco Meza [@Pakito_Villegas] | El Sol de León



Da clic aquí: https://t.co/iB8KJ51JBM pic.twitter.com/q0jkDrtCpq — El Sol de León (@soldleon) September 18, 2021

En las redes sociales del Parque Metropolitano se estará informando a los ciudadanos sobre los cambios que pudiera haber en el proceso de rehabilitación de los espacios, pues algunas entradas habían sido clausuradas desde el viernes 17 de septiembre a las 5 de la tarde y después fueron habilitadas conforme se fueron viendo las condiciones.