[Fotos] Arrecian lluvias y mejoran la calidad del aire en León

León, Gto.- León amaneció con lluvias de moderadas a intensas en la mayor parte del territorio, algunas avenidas de la ciudad registraron encharcamientos.

Fue informado del rescate de tres personas en situación de calle que fueron arrastradas por la creciente del Malecón del Río, según el reporte de la Central de Emergencias 911.

Desde la madrugada de este martes y durante la mañana, las cámaras de vigilancia del C4 establecieron una estrecha vigilancia en las diferentes vialidades de la ciudad con la finalidad de brindar auxilio a la ciudadanía, se detalló en redes sociales de Mi ciudad Segura.

Se informó con motivo de la presencia del frente frío no. 59 considerado fuera de temporada ha ocasionado un canal de baja presión, aunado a la onda tropical No. 4 No. 5 ha provocado en el municipio de León que este martes 22 de junio permanecerá parcialmente nublado, con lapsos de lluvia, se registraron rachas de vientos moderados de hasta 8 km/ hr con dirección al sur de la ciudad, en base al boletín meteorológico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de León (@elsoldeleon)

Se dijo que para la noche, continuará el cielo nublado con posible lluvia hasta la madrugada del miércoles con vientos en dirección al este y rachas de vientos moderados, la autoridad recomienda abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura.

La Dirección de Protección recomendó a la ciudadanía a no tirar basura en calles, alcantarillas y coladeras para evitar la obstrucción de las lluvias y del drenaje.

No cruzar ríos y arroyos a pie o en vehículos.

No acercarse a postes o cables de electricidad, ante cualquier emergencia marcar las 24 horas del día al 911.

Finalmente se informó que a través de las diferentes estaciones de monitoreo de la calidad del aire en León, permanece de aceptable a bueno .