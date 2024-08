Fotomultas pueden ocasionar más accidentes

León, Gto.- Ciudadanos de León están en contra de las fotomultas. Desde el 1 de enero de 2024 entraron en vigor, los automovilistas leoneses piden cancha pareja debido a que los vehículos de otros estados no pagan multa por exceder los límites de velocidad permitidos, lo cual generaría más accidentes.

De acuerdo a los ciudadanos, el bulevar más transitado y donde se encuentran las cámaras es el Bulevar Aeropuerto el cual marca en un tramo que se debe circular no mayor a 60 kilómetros por hora, mismo que no es respetado por camiones pesados foráneos.

David, trabaja en Puerto Interior y todos los días circula por el boulevard antes mencionado, indicó que vehículos foráneos no respetan la señalización en cuanto a exceso de velocidad lo cual se la juega todos los días para no ser multado.

“Los trailers que vienen de otros estados regularmente no respetan los límites de velocidad, los que circulamos por esta carreteras llevamos un ritmo pero a veces es casi imposible no respetar, en mi caso he comprado micas oscuras para evitar ser multado por temor a tener un accidente”, manifestó.

Aseguró que van a cierta velocidad pero cuando empieza la señalización en ocasiones no se pueden frenar, de hacerlo podría impactar en otro vehículo.

“Siempre se habla del tema de concientización pero los de León nos podremos educar pero quién va a educar a los foráneos, es ahí donde las autoridades deben crear reglamentos que beneficien a todos”, indicó David.

Al respecto, Arturo González Palomino, presidente de la Asociación Mexicana de Automotores Guanajuato (AMDA), al cuestionar sobre el tema, en opinión propia dijo que el tema de fotomultas afecta al tema de derechos humanos, explicó que son una estrategia mal ejecutada que no favorece pero sí se debe apostar por una mejor cultura vial.

“No puede ser que personas que traigan placas de JAlisco u otro estado no sea multado y nosotros de Guanajuato que sí cumlimos con nuestras obligacions, pagamos tenencia, refrendos un sinfín de impuestos estatales no puede ser posible que a nosotros si se nos multe ya los de fuera no”, aseguró.

“Imagínate una persona que viaja por el bulevar y tiene que bajar de velocidad de manera abrupta y llega un trailer o persona que sabe que no lo van a multar y hay un choque por alcance que ya se ha estado viendo en bulevar Aeropuerto. Yo creo que las fotomultas son una estrategia mal planteada y ejecutada que no esté favoreciendo en bajar los límites. No podemos crear políticas públicas que sean ilegales y no lo digo yo, lo dicen los mismo tribunales, lo que se debe generar es mayor cultura vial”, concluyó.

Es de mencionar que luego de recibir una multa de tránsito, dentro de los primeros 10 días, se recomienda acudir a solicitar el servicio comunitario a Juzgados Cívicos o al Miércoles Ciudadano a solicitar la conmutación de la multa.

Para ello se debe cumplir cuatro horas de servicio por cada infracción cometida y algunas opciones son el cuidado y conservación del medio ambiente, acompañamiento a colectivos en condición de vulnerabilidad, cultura y participación ciudadana, fomento artístico y cultura y educación vial, por mencionar algunas.

Esto se puede realizar en Centros del saber, Explora, Banco de Alimentos, Fundación León, Parque Cárcamos, Metropolitano y Ecológico, en Presidencia municipal, Vivero municipal, el Zoológico, Biblioteca Estatal.

Por cada multa, el Municipio de León pagará a la empresa Autotraffic la cantidad de 480 pesos.