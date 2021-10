Fortalecerán acciones de seguridad municipios y estado

León, Gto.- Varios alcaldes que han determinado combatir al crimen organizado fueron amenazados por delincuentes, ante ello los propios ediles solicitaron al gobierno del estado les brinde dispositivos de seguridad especial, incluso personal, a fin de preservar su integridad como servidores públicos, por lo que las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSPE) brindan ese servicio, así lo dio a conocer el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Entre los munícipes que viven esa situación se encuentran la alcaldesa de Moroleón Alma Sánchez y el edil de Juventino Rosas Fernando Gasca Almanza, dio a conocer el Ejecutivo estatal.

Por cierto, es conveniente mencionar que en el municipio de Juventino Rosas, recientemente inhabilitó a toda la corporación policiaca por su presunta vinculación con el crimen organizado, por lo que las fuerzas de seguridad del estado asumieron la responsabilidad de la seguridad pública en esta localidad. Por lo que corresponde a Moroleón, esté se localiza “en el triángulo del huachicoleo” donde las incidencias criminales han sido muy frecuentes como consecuencia del robo del combustible.

Asimismo reconoció que en nuestra entidad es la que más ha trabajado en materia de seguridad, y como uno de sus resultados ha sido el decomiso de 1 mil 900 armas cuando en otros estados de la República apenas llegan a incautar nueve”.

En Guanajuato se han llegado a reportar hasta nueve extorsiones por día , “no hablo de carteles, no les pongo nombre y apellido, están acabando, ya agarramos a las primeras, segundas y hasta la terceras cabeza, no está acabado pero está mucho más debilitado.

Comentó que si hay un problema en materia de seguridad, pero hay un avance eso es innegable ahí están los números del INEGI, ahí están las detenciones, el decomiso de armas, las vinculaciones a proceso, somos de los estados que más está haciendo en este proceso de seguridad”.

Dijo que “se avanza porque “hace cuánto que no tenemos un bloqueo con autos incendiados en carreteras, hace cuánto no nos balean a las agencias, sigue habiendo broncas pero seguimos avanzando.”

Explicó que la constancia en el proyecto de seguridad el que nos va a dar el éxito, “yo lo prometí y lo voy a cumplir, les voy a devolver un Estado más seguro pero que el reto que tiene el que sigue después de mí, es consolidar esta paz duradera, es seguirle, seguirle, y lo mejor es que no dependemos de otras corporaciones”.

Puntualizó que el fortalecimiento de la seguridad en el estado de Guanajuato se realiza con sus propios recursos y elementos, y aclaró que el Ejército y la Guardia Nacional son solo un importante apoyo en estas tareas.

“El Ejército y la Guardia Nacional combaten el robo de combustible, en Guanajuato, y reconoció su importante y valiosa labor que realizan ambas instituciones del gobierno Federal”.

Y argumentó que el Estado no puede intervenir en las afectaciones a los ductos de combustible porque ello únicamente corresponde a la Federación.

“Yo primero me concentré estos tres años en nuestras propias corporaciones y si los ayudé. ¿Con qué cara les digo a los alcaldes que deben pagarles mejor si a sus policías, si yo no les pago mejor a los policías estatales, con qué cara les digo limpia tu corporación, si yo no limpio la mía?, es por eso que ahora voy a estar como dicen en mi colonia: "más caquín con los alcaldes". Es por eso que ahora voy a estar apretando porque lo que sigue es tener policías municipales confiables” detalló el gobernador.

Y sé que lo vamos a lograr, añadió, hay buenos alcaldes en todos he visto una gran disposición de trabajo, con los de Morena, ni se diga con Carlos García, Cesar Prieto y el nuevo alcalde en Dr. Mora hemos tenido un total entendimiento, me van a ver mucho con ellos porque ellos y de todos los partidos queremos construir, estamos trabajando.