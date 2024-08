Fiscalía tiene carpetas de investigación en contra de alcaldes electos en Guanajuato

León, Gto. Carlos Zamarripa Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, aceptó que se cuenta con carpetas de investigación en contra de alcaldes electos ligados a grupos delictivos.

Lo anterior declaró tras el señalamiento que realizó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hace dos meses, al declarar que existen al menos ocho alcaldes electos detectados por la autoridad estatal por estar vinculados a grupos delictivos.

“En algunos de los casos sí, pero esos detalles los daremos en su momento, una vez que tengamos los elementos suficientes y que sea el momento procesal oportuno”, declaró el fiscal.

Aceptó que sí existen carpetas de investigación abiertas en contra de algunos de los ocho alcaldes señalados por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, “Así es, pero lo diré en su momento”, enfatizó.

El pasado 6 de junio, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que en el estado existen al menos 8 alcaldes electos y diputados, vinculados a grupos delictivos, los cuales fueron notificados y advertidos a los partidos políticos por parte del estado, para que tuvieran cuidado.

Respeta cambio legislativo

Sobre el proceso que realizó la Junta de Gobierno y la Coordinación Política para modificar la reforma al artículo 97 de la Constitución del Estado de Guanajuato, para que no se limite a otros posibles candidatos no guanajuatenses al cargo de fiscal, declaró que en su momento se tendrá que cumplir con dicho reglamento.

“Siempre nos hemos mantenido muy respetuosos del trabajo legislativo y en caso de que se concrete, se tiene que cumplir”, dijo Zamarripa Aguirre.

Dicha reforma eliminó el requisito para que el Fiscal General de Guanajuato sea originario de Guanajuato o haya residido en el mismo cinco años.

No le han solicitado fecha de entrega

Por otra parte, comentó que no le han solicitado que presente su renuncia en una fecha en específico, pero aceptó que el perfil de su sucesor se dará a conocer pronto, y negó que él vaya a recomendar a alguno de sus cercanos en la fiscalía, ni siquiera para darle continuidad al proyecto que él mismo construyó desde hace más de una década.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

“A mí nadie me ha pedido nada, yo estaré trabajando, yo he hecho planes de acuerdo a los tiempos, pero vivo al día y como siempre lo he dicho, nadie, absolutamente nadie tenemos la vida segura, mucho menos una situación como esta, pero seguimos trabajando todos los días y dando resultados diario”, declaró Zamarripa Aguirre.

No hay avances en el caso del “Llanero”

Concluyó que hasta el momento no se tiene detenido a ninguno de los probables asesinos del comunicador Alejandro Martínez Noguéz, alias "El Hijo del Llanero Solititito", “estamos en ese proceso”, puntualizó el Fiscal quien estuvo presente en la misa de recibimiento del nuevo Arzobispo de León, Jaime Calderón Calderón.