Fiscalía otorgará abogado de oficio para suplir a hernández torres

Las 50 personas que fueron víctimas de presunto fraude mobiliario por el despacho Punto Legal y que llevaba su caso el abogado Juan José Hernández Torres, quien fue encontrado sin vida el pasado viernes en la comunidad de San Juan de Otates, continuarán el proceso con un abogado de oficio.

Lo anterior manifestaron los ciudadanos demandantes de la devolución de su dinero, a quienes el fiscal Joel Romo apuntó que las audiencias de proceso a vinculación del imputado Édgar Francisco, representante de Punto Legal y quien se encuentra en prisión preventiva en el Cereso de León, no se detendrán, en pocas palabras “todo va a seguir igual pero se les va asignar un abogado de oficio para que continúen con las denuncias”, fueron las palabras que recibieron por parte del fiscal, dijo un afectado.

Un grupo de personas que denunciaron el millonario fraude manifestaron que desde el momento que se enteraron de la lamentable noticia acudieron a las instalación de la Fiscalía Región A, ubicada en Ciudad Industrial -sobre la carretera León - Cuerámaro -, para analizar la posibilidad de pedir seguridad al fiscal Joel Romo Lozano.

Sin embargo, esta fue negada, argumentando que no se puede especular el móvil del crimen, aunado a que la denuncia que interpusieron es de índole patrimonial y no por dolo.

“El fiscal nos dijo que no especulemos el móvil del crimen, las investigaciones siguen y el abogado Juan José no sólo llevaba nuestro caso, además, dijo que otro motivo por el que no nos puede brindar protección es que el fraude está dentro de los delitos patrimoniales y no como doloso y eso cambia todo”, aseguró una de la víctimas que pidió el anonimato.





DESAPARICIÓN DEL ABOGADO

Juan José Hernández, más que un abogado, se había convertido en un amigo de las más de 50 familias que lo contrataron para que los representara en sus audiencias. Ellos lo recuerdan como un hombre leal, comprometido, astuto y muy inteligente, siempre con un as bajo la manga.

Algunos defraudados comentaron que el pasado viernes iban a tener una cita para darle seguimiento a sus avances, pero desde el día antes ya no tuvieron respuesta de Juan José, posteriormente un familiar se comunicó para avisarles de su desaparición, desde ese momento todo fue angustia, miedo y desesperación porque les notificaron que se presumía que hombres entraron a su despacho y se llevaron documentos.

“Más que un abogado fue nuestro amigo y nos duele desde el fondo del corazón pero precisamente lo que tememos es que se especuló que personas ajenas a la firma “Hernández Torres y Asociados” ingresaron al inmueble y se llevaron documentos.

Tenemos que dejar las investigaciones continúen, siempre las autoridades nos piden no teorizar el tema pero queremos que se esclarezca su asesinato tan cruel y despiado”, dijeron.





MARCHA POR JUSTICIA

En cada una de las marchas encabezadas en diferentes puntos de la ciudad su insignia era pedir a gritos “¡Justicia!” para que les regresen su dinero. Este lunes 8 de enero en la marcha que pretender realizar nuevamente, el reclamo será “¡Justicia para Juan José!” y “¡Seguridad para todos!”

Los defraudados caminarán hasta llegar a la Fiscalía Región A en las oficinas conocidas como Prevención, como ya lo han hecho en repetidas ocasiones, posteriormente acudirán al Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato para continuar con sus audiencias.





EL DESAMPARO

Con el homicidio doloso de Juan José Hernández Torres, los defraudados sintieron un descobijo en todo sentido. Buscarán nuevamente el apoyo de las autoridades para su protección, se esclarezca el crimen del abogado y les regresen su dinero.

Este fraude millonario del despacho Punto Legal, se dio a conocer a inicios del año pasado porque los afectados se unieron y levantaron la voz para ser escuchados por la venta de casas rematadas que nunca fueron entregadas. Hubo quien entregó un monto de 100 mil pesos hasta más de 1 millón de pesos.

Hernández Torres en vida declaró en su momento a medios que el posible fraude ascendía hasta 100 millones de pesos.