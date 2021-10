Firmes alcaldesas en municipios de Guanajuato: PAN

León, Gto.- Las 9 alcaldesas que gobiernan los municipios en el estado de Guanajuato, muestran firmeza y contundencia en sus administraciones para hacer frente al tema de seguridad pública, así lo afirmó Eduardo López Mares presidente de CDE en referencia años recientes hechos delictivos registrados en la entidad.

Ante las eventualidades policiacas, el líder panista consideró que son correctos los modelos de seguridad emprendidos en León por Alejandra Gutiérrez y en Irapuato por Lorena Alfaro.

El número de homicidios en los municipios de León e Irapuato no son reflejo de las medidas aplicadas por los gobiernos locales que iniciaron el 9 de octubre del presente año, estimó Eduardo López Mares y manifestó que es más bien una reacción y no actos de intimidación o sumisión, pues existe un compromiso firme con los ciudadanos guanajuatenses.

Respecto a quien encabeza a los municipios, el dirigente blanquiazul expresó que aquí no se trata de mujer u hombre, sino de presidentes municipales que fueron electos democráticamente porque la ciudadanía confió en ellas y ellos, se trata de cómo trabajan todos para resolver una problemática que nos aqueja en la comunidad.

En el caso concreto de Alejandra Gutiérrez y Lorena Alfaro, no se trata de que si ya les tomaron la medida, por supuesto aquí si se están haciendo bien las acciones públicas en Guanajuato.

“Con ellas sí se está combatiendo al crimen, por eso vienen esta represalias del crimen organizado al referirse en la agresión a elementos de la corporación de seguridad pública de León, porque aquí sí estamos actuando, aquí si no estamos de brazos cruzados porque aquí Ale Gutiérrez y Lorena Alfaro se están poniendo la camiseta para defender los intereses de sus propios municipios”, recalcó el dirigente.

Basta de "abrazos y no balazos"

Insistimos que la estrategia de "abrazos y no balazos" impuesto por AMLO, no funciona por eso insistimos que el principal responsable de que estos hechos se sigan multiplicando porque están fallando las estrategias federales, por eso levantamos la voz y exigimos al gobierno Federal que no siga abandonando a Guanajuato, qué se deje de los rencores políticos y le ¿cuántas muertes más quiere, cuántos policías más quieren que caigan en el cumplimiento de su deber, cuántos ciudadanos quieres que siga viviendo en el terror?, exhortamos al Gobierno Federal que deje de darnos la espalda y muestre que Guanajuato y México están más allá de las divisiones políticas.

Les afirmó que las alcaldesas del estado de Guanajuato no están solas, cuentan con el respaldo ciudadano que las eligió, con el respaldo de su gobernador y de los cuerpos de seguridad pública estatal y cuentan con el apoyo de su partido.

Acción Nacional siempre ha ofrecido políticas públicas que benefician a la población guanajuatense, por lo que insisto, no es un tema de género pues se trata de firmeza en las decisiones y declaraciones que han emitido tanto Alejandra Gutiérrez como Lorena Alfaro en estos temas de seguridad, demuestran la contundencia, firmeza y compromiso que existe para combatir a la delincuencia y llegar hasta las últimas consecuencias en estos temas de seguridad pública.

"La línea de Acción Nacional en materia de seguridad pública es el seguir dando la cara al crimen organizado y no vamos a parar en esto porque aquí en Guanajuato no hemos dejado de trabajar por la paz y la seguridad de las y los guanajuatenses, aquí le apostamos a la prevención, a la capacitación y a la inversión", concluyó.