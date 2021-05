Firman convenio entre Apimex e Index para poder impulsar exportaciones en Guanajuato

León, Gto.- Con la firma del convenio entre Apimex e Index, se fortalece el compromiso de desarrollo empresarial para las empresas proveedoras en Guanajuato, a través de distintas estrategias y actividades que agilicen la atención más directa, integral y profesional a las mismas, mejorando sus exportaciones y actividad económica, así lo indicó Davido Novoa, presidente de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México, (Apimex).

“A través de este convenio, sellamos el compromiso de desarrollo empresarial, a través de distintas estrategias y actividades para atender de forma más directa y de manera más profesional a las empresas proveedoras en Guanajuato”, comentó.

Con este convenio se busca que más empresas también se sumen a Apimex, como una herramienta de proyección a nivel internacional, pues con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), se abrirán más oportunidades de negocio en el ámbito global.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Guanajuato se mantiene como la 6ta economía del país

Jhon Ian Wright, presidente de Index en Guanajuato, confirmó que con este convenio se trabajará en dos factores, uno el empresariado guanajuatense, en donde se tiene que dar el siguiente paso e innovar del lugar en el que hoy se encuentran las industrias, mientras que también estará el tema de dejar viejas prácticas e incorporar mejores acciones.

“Tenemos que enfocarnos en 2 cosas, una el empresariado guanajuatense, tenemos que dar ese siguiente paso, no nos podemos quedar donde estamos, tenemos que dar la formalidad, tenemos que decidir exportar, no lo podemos hacer a medias aguas, tenemos que decidir, si queremos exportar o no queremos exportar porque tenemos que dejar ciertas prácticas, adquirir nuevas y para eso está Index”, mencionó.

Para este año en el programa de Business to Business (B2B), estarán participando 28 nuevas empresas proveedoras, con 23 empresas compradoras potenciales, con los que se puede incrementar el potencial de las empresas afiliadas e incrementar las posibilidades de recuperación económica.

Justo en 2020 pese a estar en pandemia, 62 empresas asociadas participaron en el concepto, mismas que vieron la oportunidad de diversificar su producción, creando artículos para enfrentar la pandemia y al menos 30 de ellas lograron tener una estabilidad en el mercado con solo 15 días de productividad, lo que genera un gran impacto en nuevas empresas interesadas.