FIG viene a generar empleo temporal: Gloria Magaly

León, Gto.- El apoyo autorizado por el municipio de 5 millones de pesos se invertirá en gastos de traslado de piloto, hospedaje, plataformas digitales que se requiere para dar a conocer el evento y crear una permanencia de León a nivel nacional e internacional y el trampolín es el Festival Internacional del Globo, dijo Gloria Magaly Cano de la Fuente, directora de Hospitalidad y Turismo de León.

Indicó, que aunque la edición del festival del globo es virtual, habrá acceso a la prensa nacional, aunque no tenemos confirmado la internacional, habrá una buena participación de youtubers, gastos que se compensan y que quedan dentro del presupuesto considerados.

Cano de la Fuente, detalló que la derrama económica que se va a generar a la ciudad no va ser lo esperado, pero le estamos apostándole al impacto mediático que se va a tener para otros eventos. No se ha tenido promoción suficiente, pero se va a canalizar todo lo posible a través del FIG.

A pesar de ser un evento virtual es bastante interesante, así ha sido considerado por la comisión de turismo, que fue quien determinó la asignación de recursos para fortalecer el festival del globo, que sigue siendo un evento icónico que atrae la atención de todos a nivel internacional.

“No sabemos el impacto en hotelería, pues no se tendrán los niveles de año con año, en tema de restaurantes se cruza con buen fin si va a haber actividad como en el comercio, lo que nos interesa es reactivar y no permanecer fijos y no tener eventos.

Finalizó la funcionaria, el FIG viene a generar empleo temporal, desde el tema de logística, plataforma, luces todo lo que se incorpora, alimentación de equipos.