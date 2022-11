FIG León 2022: cancelan rutas y servicios extraordinarios para el festival

León Gto.- Por segundo año consecutivo no habrá rutas ni servicios extraordinarios para transportar a la gente al Festival Internacional del Globo (FIG), así como las rutas del transporte se mantendrán en sus horarios regulares sin ninguna modificación.

Así lo declaró Cynthia Chávez, directora general de Movilidad en León, luego de ser cuestionada sobre las rutas de transporte que la ciudadanía podrá utilizar para esta edición del FIG 2022.

“El servicio de transporte se mantiene de manera regular sin modificación de rutas ni ningún servicio extraordinario, únicamente estamos preparados como para el caso de que se requiera por demanda, generar servicios adicionales, sin embargo, no se va a generar ruta exclusiva para el FIG, se mantiene la tura como la tenemos y únicamente se está diseñando un dispositivo de manera coordinada con la secretaría de seguridad pública para que en el carril central, estén circulando de manera exclusiva transporte público y transporte foráneo para que de esta manera podamos desfogar la circulación de manera total”, mencionó.

La directora de movilidad también recordó que desde hace dos años se había implementado una ruta especial de transporte, sin embargo, dicha ruta no obtuvo los resultados esperados, por lo cual se optó por eliminarla.

“El contexto que tenemos ahorita por pandemia, el sector de transporte tenemos allí temas de requerimientos de optimizar su operación por lo tanto vamos a generar el servicio requerido a medida que la demanda así nos lo esté pidiendo”, indicó.

“Las rutas se quedan igual y los horarios igual, mantenemos el horario regular, realmente no se ve modificación en la demanda por el festival en el transporte público, usualmente los asistentes llegan por sus propios medios o bien utilizando el transporte foráneo, por tal motivo no hemos visto la necesidad derivado del comportamiento de años anteriores de modificar horarios, ni servicio para este festival”, agregó Cynthia Chávez.

Actualmente las rutas que los usuarios del transporte público utilizan para acudir al parque Metropolitano de León son: A-40 que parte desde la terminal San Jerónimo a la Zona norte de Amazonas, con un horario de 06:00 am a 11:00 pm; A-85 de la terminal San Jerónimo a la Zona norte de Amazonas, en un horario de 06:35 am a 10:00 pm; A-85 Ramal de la terminal San Jerónimo a la Zona norte de Amazonas de 07:00 am a 11:00 pm.

También la ruta A-76 de la terminal San Jerónimo a la zona poniente camino a Comanja en un horario de 06:30 am a 11:00 pm; A-76 Ramal de la terminal San Jerónimo a la zona poniente camino a Comanja de 06:50 am a 03:00 pm.

Así como la ruta A-56 que parte de la terminal San Jerónimo a la zona sur sobre el Libramiento en un horario de 06:30 am a 10:00 pm y la ruta R-68 que sale de la terminal San Jerónimo a la zona sur sobre el Libramiento de 08:00 am a 09:00pm.

En cuanto a los estacionamientos donde una ruta específica salía y llevaba a los visitantes al FIG, estas rutas especiales también fueron eliminadas, esto luego que la dependencia de movilidad ha detectado que no existe una respuesta sustancial y positiva para seguir generando este tipo de servicio.

Para evitar el tema del tráfico en la zona, la titular de dicha dependencia aseguró que se mantendrá la circulación por el carril central para garantizar que el transporte público tenga mayor fluidez en sus recorridos.