Fiestas patrias made in China

León, Gto.- Tiendas chinas ubicadas en el primer cuadro de la ciudad ya venden adornos patrios como banderas, pulseras y prendedores a bajo costo.

Esta competencia ha generado temor en los comerciantes pues sus productos tienen un costo más alto debido a que en su mayoría son artesanales hechos en Ciudad de México y Puebla.

Moises Ramirez originario de Tierra Blanca, uno de los 46 municipios que conforman el estado de Guanajuato, desde hace 15 años llegó por primera vez a la Ciudad de León para vender todo lo relacionado al 15 de septiembre.

Manifestó que desde el año 2000 las ventas disminuyen cada vez más debido a que las nuevas generaciones ya no adornan sus hogares, sólo compran accesorios como aretes, anillos, moños para vestir acorde a la fecha.

Otro motivo es que las lluvias no permiten que las personas se acerquen a sus “carritos” y al no contar con local como la competencia, tienen que colocar hules y esto perjudica ya que los compradores no logran “echar un ojo” a los artículos que traen.

En cuanto las banderas made in china que están a un precio menor dijo que sí llega afectar pues este tipo adorno los usan regularmente para oficinas y lo poco que se vende se lo llevan los extranjeros y no los mexicanos.

“Cada vez la gente compra menos, sobre todo banderas porque ya no adornan sus casas, ahora compran adornos personales como aretes, pestañas postizas, pulseras, collares y demás, lo que sí no pasa de moda son las trompetas y matracas”, dijo Moises Ramírez.

Explicó que las ventas fuertes son tres días antes de la quincena y el Día del Grito de Independencia pero regularmente hay quienes reutilizan lo de cada año.

Tiendas chinas le entran a lo mexicano

En un recorrido realizado en diversos locales de venta de artículos asiáticos se pudo observar que ya venden banderas mexicanas a ocho pesos, pulseras a siete pesos y prendedores a 3 pesos.

En el caso de las pulseras, el material es de tela y los prendedores de plásticos que aunque son baratos no tienen la mano de obra las hechas en el país con chaquira, un tipo de cuenta hecha de plástico que forman flores con los tres colores de la bandera, verde, blanco y rojo pero por su precio son adquiridas por leoneses.