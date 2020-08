Fibrosis pulmonar y miocarditis, secuelas de Covid-19

León, Gto.- Sobrevivir a Covid-19 es una dura batalla; luego de que se ha superado la enfermedad, el paciente recuperado empieza un proceso de recuperación doloroso pues el coronavirus ha dejado secuelas.

LOS NIÑOS

El Sol de León conversó con el neumólogo pediatra José Alberto Hernández Zamora. El broncoscopista comentó que los casos de Covid-19 no se presentan en mayor número en niños, sin embargo sí pueden presentar una enfermedad grave “es bastante alentador, sin embargo no es para echarlo en saco roto, eso no quiere decir que los niños no puedan presentar un caso leve, moderado o grave, hemos tenido pocos casos en pediatría, los hemos tenido y generalmente son pacientes que tiene una enfermedad de base, ya sea diabetes, desnutrición o enfermedad pulmonar crónica, cáncer”

El médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias detalló que “en los casos en niños son difíciles de detectar aparte de que no encuadran bien en la definición de la enfermedad, los niños tienen síntomas muy variables, dolor de cabeza, congestión nasal, tos, gripa y se manifiestan con diarrea y algunos otros solamente con fiebre”.

Foto: Cortesía | blog.aegon.es

“Puede ser un síntoma aislado, cómo tener fiebre , o solamente tener diarrea, porque puede sola diarrea cómo una enfermedad de la época o causada por otra enfermedad como el dengue, o rotavirus” detalló el especialista neumólogo.

SECUELAS EN INFANTES

El médico egresado de la Universidad de Guanajuato detalló que “si la enfermedad es grave, si tiene una infección grave el niño que requiera un uso de terapia intensiva si pueden quedar secuelas parecidas a las de los adultos”.

A diferencia de los pacientes adultos, los niños tienen una mayor capacidad de recuperación, pues sus pulmones se encuentran en crecimiento, el especialista, comentó “¿cuál es la ventaja de un niño sobre un adulto? tú y yo tenemos un pulmón ya fijo por así decirlo, una cantidad de pulmón determinada que ya no está creciendo pero que sí se puede reparar, pero que la reparación va fallando conforme aumenta la edad, entre más edad más daño pulmonar crónico queda”.

“Un niño que tenga el pulmón muy dañado y lastimado igual que un adulto, la gran ventaja que tiene es que sus pulmones está crecimiento y muchas zonas se van a ir reparando con el tiempo, se pueden ir sanando y supliendo con las enfermas, a largo plazo no tenemos datos fiables aún porque la enfermedad es muy nueva” dijo Zamora miembro del Colegio de Pediatras del Estado de Guanajuato.

Los infantes más pequeños corren el riesgo de enfermar gravemente, dijo Zamora que “un niño entre más chico sea puede ser más agresiva, igual que un adulto”.

SECUELAS EN ADULTOS

José Alberto Hernández Zamora detalló que las secuelas que deja el coronavirus son graves en los pulmonares y otros órganos del cuerpo” las secuelas pueden quedar en todos los sistemas, tanto cerebrales, circulatorios, SARS-Cov-2 no es nada más una enfermedad respiratoria pulmonar, genera problemas inflamatorios, genera trombosis, coágulos a lo largo de todo el cuerpo y genera fatiga muscular, tanto de los músculos, como el cardíaco, como miocarditis secundarias a SARS-Cov-2 y algunos en los de los sentidos, que es más frecuente en adultos”.

FIBROSIS PULMONAR

El neumólogo detalló vía telefónica que una de las secuelas más devastadoras de este nuevo coronavirus es los pulmones “en las pulmonares es la fibrosis pulmonar, se observa mucho en adultos, la enfermedad genera mucha inflamación en el tejido pulmonar y eso genera que el pulmón genere menos elasticidad y menos resistencia, se hacen pulmones más rígidos, la fibrosis es como si el pulmón se llenará de cicatrices, es como una cicatriz en la piel, la cicatriz jamás va a desaparecer y esta generalmente jala la piel o la retrae, no se quedan en la misma posición y limita la función pulmonar”.

“Al tener un pulmón cicatrizado que le puede entrar menos aire, me disminuye mi capacidad pulmonar, entonces mi capacidad pulmonar está medida por litros, mis litros que yo puedo utilizar y movilizar, pueden ir disminuyendo” detalló sobre una de las secuelas de SARS-Cov-2, José Zamora.

Algunos pacientes requieren de cuidados y de usos de tanque de oxígeno“ eso deriva una dependencia de oxígeno complementario en casa por mucho tiempo”.

Foto: Cortesía | AFP

"Ahorita hay pacientes que quedan con tres o cuatro meses con uso de oxígeno en su casas, lo que más están dañados son los que fumaban, los que tenían enfermedad crónica ya establecida como EPOC o asmas”.

EL CORAZÓN

Otra de las secuelas que deja esta nueva enfermedad es en el corazón “se ha visto más del 50 hasta el 70 por ciento de las personas que tuvieron Covid-19 tiene secuelas cardiacas y les da miocarditis que es inflamación del músculo cardíaco, y eso hace que también les falte el aire y que dependan de oxígeno y cómo desgraciadamente la enfermedad es muy nueva, no sabemos hasta qué punto se pueda reparar o sea reversible el daño solo el tiempo nos va ir diciendo”.

ACTIVIDAD FÍSICA, UN ALIADO

Algo que puede apoyar y disminuir el riesgo por la enfermedad grave por coronavirus es la activación física, comentó el neumólogo que “la energía la obtienes del oxígeno que respiras,tú absorbes el oxígeno por cada unidad alveolar del pulmón, dividamos el pulmón en secciones, tenemos cien secciones o cien alvéolos, si tú tienes los cien alveolos sanos cuando empiezas a correr, los cien alvéolos están trabajando para que pueda jalar más oxígeno y lo único que haces es respirar más rápido y puedas jalar el doble de oxígeno o triple, una persona que fuma de sus unidades alveolares si tuviéramos cien probablemente estaría funcionando ochenta, veinte está inflamadas y están sin funcionamiento, si ponemos a esa persona a correr, no va aguantar, va agitar mucho menos que una persona si es deportista”.

“Si yo hago deporte mis alvéolos están acostumbrados a absorber oxígeno bajo demandas altas como correr” comentó Zamora.

El neumólogo comentó que a día de hoy las personas han reflexionado acerca de la importancia de realizar alguna actividad física “mucha gente se ha dado cuenta que el sobrepeso y que fumar y los malos hábitos corren mayor riesgo, entonces están entrando en un régimen alimenticio para mejorar”.

“Hay varios artículos que con dos o tres semanas de actividad física, uno se protege más hasta 1.5 por ciento que una persona no está haciendo actividad física”, dijo al teléfono José Alberto Hernández Zamora.

El médico especialista del INER que labora en León resaltó que el realizar deporte fortalece al cuerpo tanto para protegerse como para recuperarse “al tú generar deporte generas antioxidantes naturales, al generar un antioxidante natural dentro del mismo cuerpo, el mismo se protege de la destrucción, cualquier infección que ataque a una persona deportista tiene más beneficios en protección que una persona sedentaria” comentó José Alberto.

SECUELAS QUE CANSAN

“Una neumonía se puede equiparar a correr como al final se me cierran muchas unidades del pulmón, el cuerpo lo que hace es respirar más rápido, los pacientes con SARS-Cov-2, ellos sienten que están corriendo todo el día, por eso es una enfermedad tan cansada, que cansa mucho, les da mucha sensación de angustia porque sienten que a pesar de respirar muy rápido no entra el aire”.

LOS HUMOS, DETERMINANTES EN LA RECUPERACIÓN

Las personas que tengan hábitos como fumar o que esté expuestas a una cantidad considerable de humo son propensas a presentar la enfermedad gravemente “persona que fume o que use los famosísimos vapings o que tengan exposición de humo de leña o carbón, cualquiera de esas personas son más propensas a tener daños mayores y tener una recuperación mucho más lenta”.

Foto: Cortesía | cope.es

OBESIDAD

El sobrepeso, comentó el médico neumólogo pediatra es un factor de riesgo, pues dijo, está considerado como una enfermedad inflamatoria “si tienes mucha grasa corporal cuando se respira mueves toda la musculatura para que el aire pueda entrar, para jalar el aire necesito remover todos los músculos de la faja torácica, si tienes mucha grasa alrededor ese peso hace que me cueste más trabajo respirar”.

Foto: Cortesía | fundaciondiabetes.org

“Dejar de fumar, bajar la alimentación en cantidad de grasas, hacer deporte si nos ayuda a protegernos”, finalizó