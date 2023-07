Festival de Verano: Zona Kids, la favorita de los niños

En este primer día del Festival Vive León Verano 2023, la Zona Kids fue el área favorita de los niños porque hay juegos mecánicos, inflables y un arenero, completamente gratis en su segunda edición.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Hasta las nueve de la noche los menores de cinco a doce años de edad podrán subir a los inflables llenando un formato a la entrada, solo el go karts tiene un costo. En el caso del arenero de fondo tiene una imagen de playa, dos hamacas para que los niños se columpien y hay cubetas para que hagan castillos en la arena o cualquier figura.

Es de mencionar que hay otro arenero frente al Centro de Espectáculos donde hay camastros pero este solo es para adultos, en este espacio hay venta de cerveza y michelada para que las personas disfruten de música en vivo.

“Este año sí echaron la puerta por la ventana, a mí niño le está gustando esta área que aparte es gratuita, él tenía muchas ganas de ir a la playa pero mi esposo y yo estamos pasando por un momento difícil económicamente, entonces creemos que este Festival es realmente como una playa o al menos eso es lo que los niños creen”, dijo Ana María.

Te recomendamos leer: Encanta el Festival Vive León Verano 2023

Una vez que la instalación de los juegos inflables fue revisada por elementos de Protección Civil y elementos de seguridad abrió las puertas pero ya había niños esperando en fila para poder jugar.

“Está increíble este lugar, cuando mi mamá me dijo que me tenía una sorpresa por haber sacado buenas calificaciones nunca me imaginé que me trajera a la playa. Yo no sabía que en León había playa”, dijo Luis.

De la zona de los inflables el que más llamó la atención de los menores fue uno que tenía juguetes en su interior, tenía mesas, caballito montable, una resbaladilla, pelotas, carritos y peluches.

Estás vacaciones visitantes y leoneses tienen un lugar para jugar como si estuvieran en la playa, estás vacaciones de verano podrán columpiarse en hamacas, con pelotas, disfrutas de rica gastronomía y todo en un solo lugar, el Distrito León MX.