Festejarán Navidad en pequeños grupos

León, Gto.- El Centro de la ciudad se observa ajetreado y los leoneses echan un vistazo a la diversidad de artículos que ofrecen en sus locales. Algunas familias acuden para hacer las compras de los ingredientes que en la noche de navidad han de compartir con cada uno de sus seres queridos, pero este año es distinto pues no habrá grandes reuniones y tampoco regalos pues la pandemia, dicen “pegó en los económico”.

Juan Pablo Ordaz y su familia asistieron a la zona peatonal para buscar y afinar detalle, comentó para la OEM que solo se reunirán en su núcleo familiar “nos la vamos a pasar en familia, nada más el grupo que somos, somos seis, no la vamos hacer con más gente, por lo mismo de la pandemia, estamos conscientes del riesgo que ocasiona esto y pues ni modo hay que realizarlo como rigen las normas del gobierno, las compras que hacemos ahorita son ropa y para la cena de navidad nada más, cuestión de comida sería lo tradicional, tamales o un pollo o un pavo, antes lo hacíamos más grande, ahora es menos cantidad, va a ser un detallito nada más la pandemia pegó en lo económico ¿verdad?”.

Cecilia de la colonia de la colonia Presidentes comentó para El Sol de León que teme al coronavirus y solo celebrará con menos de diez personas, dijo “en casa solamente con las personas que más conviven conmigo, son mi esposo y mi hijo y solamente unas cinco personas más, solíamos reunirnos más personas, no va a ver abrazos porque vamos a usar el cubrebocas y tomar las medidas necesarias como no juntarnos muchas personas como usar el gel y no dar abrazos, compras navideñas aquí en centro pero estos días sí he hecho, actualmente ahorita principalmente lo de la cena navideña, es un pollo y espagueti, ponche y los tamales”.

Efraín Rivera Martínez, residente de Cumbres de la Pradera llegó al centro histórico para comprar regalos y comentó en entrevista para El Sol de León “acordamos que abrazos no va a haber” compartió para El Sol de León y añadió que sí celebrará estas fechas con la medidas para evitar la Covid-19 “es en familia, mis hermanos, mis sobrinas, mis padres así es como la vamos a pasar” y sobre sus compras comentó sus compras son obsequios “prioritariamente, ropa, calzado, para regalos” “En esta navidad hay mucha gente que se fue, qué es importante sí tomar en serio la situación y ser un poquito más responsable en cuanto a nuestras decisiones, eso sería principalmente”.

Juan José Neave de la colonia la Joya estoy estable y tengo la oportunidad de llevar algo a mi familia “esta navidad la vamos a pasar los familiares más allegados y ya ahorita solo era eso , de hecho ahorita vamos al cajero a sacar dinero para hacer la cena navideña y checando los precios y comparando donde uno puede ahorrarse un poco más de diner viendo que alcance para todos, lo que estamos comprando es lomo ahumado y de ahí vamos a preguntar a las carnicerías, los precios y todo eso y la calidad de la carne, lamentablemente no, no como quisiéramos pero sí un detallito es lo que cuenta, no cuenta el precio pero sí el detalle, con la calidad de la familia es lo más importante estar unidos y no los regalos”.