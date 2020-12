Festejan al Niño Dios en Loza de los Padres

León, Gto.- Habitantes de la comunidad Loza de los Padres, celebraron como cada año, la fiesta del Niño Dios. Pero esta vez, solo fue con una misa, pues debido a la contingencia, la verbena de este festejo patronal tuvo que ser cancelado. Esta es la primera vez, en más de 200 años, que se tienen que hacer modificaciones a esta tradición en este lugar.

Fiesta de tres días

La fiesta en honor al Niñito Jesús, dura 3 días. Inicia el día 24 con un recorrido del niño, al interior de una capilla de cera fabricada por artesanos de Salvatierra. El Niño Dios, recorre todas las calles de la comunidad acompañado de música de Banda.

El día 25, es el mero día de la fiesta, que comienza con una misa en la explanada de la Hacienda que alberga el templo, ahí son instalados los escenarios de las bandas que acuden a tocar.

El día 26, el templo permanece abierto y la verbena en la que se instalan los juegos, los puestos de comida, juguetes, dulces típicos y ropa, es disfrutada por alrededor de 70 mil personas.

Este año fue diferente

Sin embargo, nada de esto fue posible este año, por las recomendaciones sanitarias de las autoridades de salud.

“Ayer no hubo recorrido por las calles, el Niño permaneció en el Templo, se le hizo su cambio de vestido, una misa y el arrullamiento, todo fue transmitido en redes de manera virtual, fue a puerta cerrada'', comentó Israel de Jesús, encargado del festejo.

Israel, informó que la fiesta sufrió modificaciones hasta en un 80 por ciento. “Los artesanos no trajeron su capilla de cera, debido a que les dijimos que no habría recorrido, no hay tantas veladoras ni ofrendas florales. El baile fue cancelado y el número de bandas musicales participantes también se redujo.

Misa con medidas sanitarias

Este viernes a las nueve de la mañana, se celebró la Santa Misa, posteriormente, los feligreses ingresaron a la capilla a visitarlo, sólo de entrada por salida. A todos se les dotó de gel antibacterial y se les exigió el uso del cubrebocas.

El templo permaneció abierto hasta las once de la noche y las seis bandas musicales originarias del pueblo se turnaron para tocar a puerta cerrada.