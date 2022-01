FeriaLeón2022: Para una buena salsa, un buen molcajete

León Gto.- Los mexicanos somos amantes de las salsas y nada se puede comparar a una hecha en molcajete, estos son vendidos dentro de Pabellón Guanajuato en el stand de Artesanías Galindo, quienes no sólo ofrecen los productos, sino que también lo realizan desde cero.

Juana Ramírez Laguna, originaria de Comonfort, platicó para el Sol de León todo el proceso de realización, los problemas a los que se enfrentan como artesanos y la satisfacción de que sus piezas perduren de generación en generación.

"Toda nuestra vida hemos trabajado en los molcajetes, poco a poco se van innovando las piezas, por ejemplo el tradicional, metates, molcajetes cuadrados o de figura, igual se trabajan las piezas que se requieran o un diseño que quieran los clientes", aseguró Juana.

"El proceso del trabajo es desde que se carga la piedra, otro día se empieza a trozar la piedra y trabajar la pieza conforme sea el tamaño de la piedra será el tamaño se va elaborando el molcajete." agregó.

Juana asegura que su trabajo no es fácil, pero es muy bonito, ya que el oficio lo aprendió desde sus abuelos y ahora se lo ha mostrado a sus hijos, con la intención de no perder la tradición de tantos años.

Los artesanos de Comonfort trabajan los molcajetes de piedra volcánica, misma que hace una gran diferencia al momento de utilizar la pieza para la realización de las salsas ya que este tipo de piedra sazona la comida.

"La diferencia de nuestra piedra es que los puntitos blancos que se perciben son sales y minerales, esto es lo que le da sabor a la salsa de casa. Al hacerlo en el molcajete se queda toda la vitamina de un chile, jitomate que a diferencia de hacerlo en la licuadora se pierde, entonces es otro sabor al paladar", aseguró Juana.

Aunque no hay un tiempo para realizar un molcajete, los artesanos piden que se valore el trabajo que hay detrás de la venta, ya que pueden tardar desde uno hasta tres días en realizar una pieza y está puede perdurar luego de varias generaciones.

"Mucha gente no sabe todo el trabajo qué hay detrás, piensan que lo damos muy caras las piezas, pero no es así trabajamos mucho para realizarlas y pueden durar muchas generaciones, por ejemplo yo sigo usando el molcajete que era de mi abuelita, ella se lo dio a mi mamá y a su vez me lo pasó a mí", mencionó la artesana.