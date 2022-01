Esperan hoteleros ocupación de 60%

Empresarios del sector hotelero en León, respetan las opiniones tanto positivas o negativas a cerca de la Feria Estatal que se llevará a cabo en la ciudad del 14 de enero al 09 de febrero, comentó para El Sol de León Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, quien dijo que al paso de reservación se alcanzará un 60 por ciento en la ocupación hotelera durante la realización del evento.

“Nosotros evidentemente respetamos ese tipo de opiniones, ahora sí que es parte de la riqueza que tiene un país como nosotros en donde hay una diversidad y una gran pluralidad de opiniones corrientes, dogmas, entre otros conceptos, entonces simplemente yo lo respeto, sin embargo nosotros nos sujetamos a lo que las autoridades están determinando, es decir si en este momento estamos en un semáforo color verde, pues nosotros estamos evidentemente generando promoción sin perder de vista las medidas de bioseguridad”, dijo.

Local Todo listo para la Feria Estatal León 2022

Agregó que en todo momento el sector hotelero está cumpliendo con las medidas sanitarias que establecen las autoridades de salud, todo con la intención de brindar seguridad a los visitantes de la ciudad de León, cuidando a quienes continúan con una actividad de viaje.

A través del distintivo Guanajuato Sano, los hoteles se han certificado en medidas de bioseguridad, precisamente para seguir operando y dar tranquilidad a sus huéspedes, por lo que confían en que se mitiga el riesgo de contagio para quienes acuden; dijo que en la Feria Estatal de León también se cuidarán los protocolos y quien acuda podrá ser consciente de las medidas.

“No somos ajenos, no desconocemos toda esta información que en el día a día está surgiendo en los distintos medios tanto locales, como nacionales y en esa medida evidentemente sí hemos emitido también un reforzamiento en todas nuestras medidas hacia todos nuestros compañeros, son las recomendaciones que nosotros estamos emitiendo en un constante diálogo con las autoridades”, mencionó.

Rocha Moreno aprovechó para invitar a toda la ciudadanía a que no dejen de acudir a la Feria Estatal de León, a quienes consideren prudente acudir, mientras que quienes no lo decidan así, considera que no hay ningún problema, ya que son decisiones personales que cada quien va tomando en su responsabilidad.

“Nosotros buscamos salvaguardar las fuentes de empleo y la derrama económica que se genera en nuestra ciudad, insisto sin perder de vista todos los protocolos de bioseguridad en base al color del semáforo de la actividad económica, que rige en nuestro estado, que hoy en día sigue siendo en color verde”.

Esperan hoteleros alcanzar el 60 por ciento de ocupación con la Feria





Al paso de reservación que están reportando los hoteles en León, se espera que durante el periodo del 14 de enero al 09 de febrero del año en curso se alcance una recuperación del 60 por ciento la ocupación hotelera, de un total de 9 mil habitaciones.

“De continuar el flujo de reservaciones, oscilan entre un 55 a 60 por ciento de ocupación durante todos los días de desarrollo de la Feria, importante destacar que cuando esto repunta es en los fines de semana, en donde se tienen ya programado que habrá partidos del equipo León como local y en conjunto con la presentación de artistas de alta trayectoria y de un gran imán en taquilla”, explicó Juan Pablo Rocha Moreno.

Mencionó que más de 5 mil 400 colaboradores de hoteles estarán conservando sus empleos formales, mientras que se generarán 20 por ciento empleos más de forma temporal, todo para brindar una mejor atención a los visitantes que vendrán de estados como Jalisco, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y Ciudad de México.