Feria de Verano fue ejemplo del trabajo responsable por la recuperación económica: HLS

La Feria de Verano en León, fue un evento completamente responsable, ejemplo de las buenas prácticas en salud y de la recuperación económica en la ciudad, pues tuvo una derrama económica de 900 millones de pesos y una asistencia del 02 al 25 de julio de un millón 013 mil personas, todas bajo las medidas de sanidad correspondientes, así lo explicó el alcalde de la ciudad, Héctor López Santillana, quien agregó que la Feria se llevó a cabo gracias al análisis epidemiológico y no a las noticias falsas de distintas plataformas informativas.

“La Feria de Verano fue la oportunidad que nos dimos para hacer una prueba, para ver el cómo sí podemos reactivar nuestra economía, al mismo tiempo que cuidamos la salud y hoy me enorgullece decir de acuerdo a los datos que nos han proporcionado las autoridades sanitarias, que en toda la feria, en los 24 días de la Feria, solo tuvimos un caso el cual inmediatamente se aisló, después de que se terminó la Feria no tenemos consecuencias de contagio”, mencionó el alcalde.

Agregó que antes de que se realizara la Feria de Verano, las críticas siempre estuvieron presentes, incluso durante la realización de la misma hubo personas que realizaron una campaña de odio y desprestigio del evento, sin ni siquiera contar con la información suficiente para sostener que era un festejo fuera de la responsabilidad.

Del 02 al 25 de julio fue que se realizó el festejo con condiciones diferentes a las que se tenían en la Feria Estatal de León en el mes de enero, debido a la pandemia por el Covid-19, por lo que se tuvo la participación del 70 por ciento de los expositores que regularmente acudían en la Feria tradicional y también con actividades preferentemente al aire libre, cuidando las medidas sanitarias en todo momento y otorgando el acceso sin costo a partir del 8 de julio.

“No nos dejemos atemorizar en esta pandemia, no permitamos que los miedos nos paralicen, no se trata de discutir si el virus es o no es cierto, está presente y nos afecta a todos, pero una cosa es no aceptarlo y resistirse y otra cosa es aceptarlo y adaptarnos a las nuevas condiciones”, comentó.

El alcalde resaltó que la Feria de Verano fue la tercera más grande en toda la República Mexicana, debido al número de visitantes y también por la adaptación que se tuvo en los espacios y las medidas sanitarias que se establecieron dentro de las instalaciones, por lo que eso permite que más eventos puedan realizarse con la misma responsabilidad y cuidado.

“Vamos a seguir viviendo estos retos, el virus no se va a ir, se va a quedar con nosotros permanentemente, como lo es el de la influenza, así que lo que estamos dando de muestra, es el cómo mantenemos nuestra economía activa, por el bien de nuestras familias, cómo aprendemos a llevar estas prácticas para tenerlas en favor de la educación, de la cultura y del entretenimiento”, explicó.

López Santillana hizo un llamado a la ciudadanía a poner de su parte ante las situaciones de la vida, a que puedan adaptarse a las nuevas circunstancias que se presentan día a día, ya que si no ponen de su parte, los esfuerzos del gobierno por actuar de manera responsable y con la intención de brindar apoyo a los leoneses o guanajuatenses, difícilmente se puede lograr un equilibrio de crecimiento y bienestar.