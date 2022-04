Feria de León: ejemplo para otras ferias y eventos durante la pandemia

La Feria Estatal de León dejó un total de 649.8 millones de pesos durante la administración 2019 - 2022, a pesar de que esta se vio afectada por la pandemia, así lo dio a conocer Juan Carlos Muñoz Márquez, presidente de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico, en rueda de prensa.

Durante el informe de resultados por parte del consejo directivo de la administración 2019 - 2022 de la Feria Estatal de León, donde estuvieron presentes Juan Carlos Muñoz Márquez, Presidente de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico; José Ernesto Vega, Secretario del Consejo Directivo; Jorge Torres Gómez, Tesorero del Consejo Directivo y Guadalupe Robles León, Directora General del Patronato de la Feria Estatal de León, se destacó siete puntos que fueron presentados desde la creación del consejo.

Feria en tu ciudad, feria para todos, feria de innovación, feria de oportunidades, feria en proyección nacional, feria diferente y la feria de verano, donde se invirtieron 388 millones de pesos, lo que representa un aumento de 148%.

Cabe señalar que cuando se asumieron las funciones, este consejo recibió la feria con un valor de adquisición de 261.7 millones de pesos en el mes de julio de 2019, así lo mencionó Muñoz Márquez.

El presidente del consejo detalló que la Feria Estatal de León dejó una utilidad en 2020 de 49 millones de pesos y en 2022 se generó un total de 43 millones 721 mil pesos, donde además se aclaró que en el año 2021 no se realizó la edición de la Feria.

También se mencionó que se realizaron diversos estudios a lo largo de los tres años para comparar a otras ferias realizadas, donde se buscó replicar algunas de las actividades y formas de realizarse.

“En Feria en tu ciudad se realizó el proyecto Ilumina, pagado por la feria, tuvimos presencia en aro de la calzada, en distintas plazas públicas de la ciudad con juegos gratis desde diciembre y empezamos a calentar el ambiente de fiesta, se quería llegar al proyecto donde la Calzada de los Héroes se cerrara en época de Feria, que integráramos toda la Madero y que pudiese tener actos cirsences, movimiento y actividades no solo en el recinto de la feria, si no que creciera hasta la madero, con terrazas y espacios para que se pudiera tener ambiente de feria para tener un convivio dentro de la ciudad, pero solo el primer año se logró”, mencionó Juan Carlos Muñoz Márquez.

La feria buscó la opinión de los visitantes y se enfocó en realizar una feria que beneficiara a los comerciantes locales, logrando que más del 80% de estos comerciantes fueran marcas del estado de Guanajuato y el 70% de León.

Dichos comerciantes se distribuyeron en seis sectores comerciales y en cinco nuevas zonas, donde 800 empresarios de marca Guanajuato provenientes de 38 municipios albergaron cuatro zonas, mientras que 16 comunidades extranjeras se concentraron en el pabellón de las naciones, compartiendo lugar con el estado invitado: Aguascalientes, estos últimos con 300 expositores.

“Los lunes, martes y miércoles, nosotros solo teníamos un promedio de 15 a 20 mil visitantes, los juegos operaban con o sin clientes, no había teatro del pueblo, no había actividades, los comerciantes solo trabajaban los fines de semana, entre semana no había comercio, se optimizó a través del modelo del 70 pesos, que de allí salió el teatro del pueblo. Por no tener los $70, tuvimos que absorber todo el teatro del pueblo y tuvimos que meter 5 conciertos con costo”, aseguró el presidente del consejo.

Aunque este modelo de los 70 pesos no se autorizó para la edición 2022, la Feria Estatal de León, absorbió los costos del teatro del pueblo sin subsidio del gobierno, logrando traer más espectáculos de talla internacional, misma cartelera que ahora está siendo replicada en otras ferias del país.

“En el 2020 tuvimos un total de 5.5 millones de visitantes, con un promedio diario de 48 mil personas durante 27 días que duró la feria; en el 2022 se volvió a caer a 427 mil, con un promedio de 27 mil personas, esto genera una variación de menos del 12%”, mencionó Juan Carlos Muñoz.

“Hoy la Feria de León la conocen en todas partes del mundo, aunque sea por Santa Fe Klan pero la conocen”, agregó.

Además se destacó el proceso de innovación, tanto de la imagen, así como de la aplicación de esta feria, donde ahora se integra el Distrito León Mx y por primera vez se integró al Forum Cultural y a las comunidades extranjeras que viven en León; las cuales también formarán parte de la Feria de Verano.

“La feria de Verano fue una feria muy complicada y muy costosa por el tema de salud, tuvo costos adicionales muy importantes, pero la primer señal que mandamos es que si se podía hacer una feria, que si se podía hacer un evento masivo con todos los protocolos de salud y cumpliendo con lo que la gente esperaba: poder asistir sintiéndose segura. Más de un millón de personas visitaron esta feria y no fuimos incidencia para el aumento de contagios”, aseguró el presidente del consejo.

Es de destacar que la Feria de Verano fue el único evento que se realizó durante la pandemia a nivel nacional, mismo en el que fueron basados diversos protocolos de salud para la realización de otros eventos.

“Nos sentimos orgullosos de que nuestros visitantes nos calificaron de manera positiva en las tres ediciones de feria que tuvimos a nuestro cargo, en 2020 obtuvimos una calificación de satisfacción del 90.3%, en 2021 con la Feria de Verano un 94.1% y en 2022, que fue el más alto con 95.2%”, agregó Juan Carlos Muñoz.