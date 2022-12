Arranca preventa del palenque en línea; 8 de diciembre en taquillas

León, Gto. (OEM, INFORMEX).- Después de una semana que se tenía programado que arrancara la preventa para los boletos de la variedad del palenque de la Feria de León, al parecer ya está el sitio disponible para realizar la preventa.

La Empresa Tapatía nuevamente a través de sus redes sociales anunció que el portal para adquirir los boletos ya se encontraba lista.

“¡Lo que estábamos esperando ya está aquí! La preventa arrancó hoy por nuestro sistema”, publicaron en su Facebook.

Añadieron que el palenque 2023 está más cerca y ellos como empresa se quieren asegurar que lo disfruten al máximo.

Este es el primer año que se realiza este formato de preventa con la idea de evitar aglomeraciones en las taquillas físicas y la reventa.

El costo de los boletos se dio a conocer apenas el pasado 16 de noviembre.

En el sistema Tikettap deja realizar la compra de máximos 6 boletos y hasta el momento para Alejandro Fernández solo hay en zona general.

Sorpresa

En el sitio de preventa también aparece habilitado la venta de boletos para Siddhartha, para el próximo 17 de enero del 2023.

Venta presencial

Así mismo anunciaron que la venta al público general serpa a partir del próximo jueves 8 de diciembre ya que también se retrasó una semana.

Los puntos de venta seguirán siendo los mismos: Holiday Inn, Crowne Plaza y taquillas del palenque en un horario de 10:00 am a 18:00 horas.





QUEJAS

Como era de esperarse las quejas hacía el sistema no se hicieron esperar en su mayoría la molestia fue que no se habilitaron las zonas vip y doradas para Alejandro Fernández y Gloria Trevi.

“Muy innecesaria su publicidad de preventa ¿Cómo para qué? No tienen boletos disponibles, no responden, no resuelven dudas…en fin”; “Ya casi me avisan cuando mi Gloria Trevi agotó”; “No hay vip, ni oro disponible así que chiste”; “Ya está fallando, ya empezamos mal”; “Por qué dicen que a las 11 am y aún no activan la zona vip y dorada” son algunas de las inconformidades de los usuarios.