Feria de León: el pan de las filas que nació gracias a una receta de San Diego California

León, Gto. (OEM, Informex).- Hay quienes solo visitan la Feria Estatal de León, para comprar su pan de soya, está es la única oportunidad que tienen en el año de adquirir este tipo de pan.

Por su ubicación, tamaño fácilmente, y sus largas filas, se puede deducir que es uno de los comercios más bendecidos de la feria.

RECETA DE ESTADOS UNIDOS

Desde hace 40 años, la señora María de Lourdes Ferreyra González, viaja con su equipo de trabajo, sus hornos y batidoras industriales, con la idea de que nadie se quede sin su pan y que sus clientes tengan paciencia pues las filas no acaban en todo el día.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), la fundadora de este delicioso alimento platicó que en su juventud por cuestiones económicas tuvo que viajar a Estados Unidos, y ese viaje le cambió la vida.

“Yo toda la vida me había dedicado hacer pasteles y me fui a trabajar a San Diego California y ahí una persona que se mantenía a base de fibras y proteínas y me enseñaron a trabajar las proteínas ”.

Originaria de Morelia Michoacán, decidió regresar a su país con la receta que aprendió hacer y además de pasteles, comenzó a preparar hogazas de soya de sabores.

BENDECIDA

Su andar en las ferias, inició en la Feria Ganadera de Guadalajara, en León tiene más de 40 años trabajando, con el sudor de su frente se ha ganado su lugar. Ni un día falta a trabajar a la par de sus empleados trabaja más de 12 horas.

“Tengo la bendición de Dios, todos los días le pido al de arriba no perder la humildad, ni el cariño, ni el agradecimiento”, comentó mientras toma sus pastillas y un café para comenzar sus actividades del día.

Este año en el stand trabajan 6 personas, no descansan ni un día. Doña Lulú, comenta que deben de aprovechar esta temporada y lo que hace falta son manos para atender a todas las personas que llegan por su pan, después de trabajar esta feria, tienen un descanso de 15 días.

EL SECRETO DE DOÑA LULÚ

Aparte de ser una persona trabajadora, doña Lulú, es una fiel creyente de Dios, para ella el secreto del éxito de su pan, es el agradecimiento a Dios y tener siempre humildad ante los ojos de Dios, pero sobre todo el respeto, a su producto y la bendición que le permite hacerlo y le guste a la gente.

Yo tengo un eterno agradecimiento a todos y aquí los esperamos para que se hagan las filas más grandes

SABORES

• Manzana con nuez.

• Membrillo con nuez.

• Guayaba con nuez.

• Manzana. Coco, nuez.

• Membrillo con nuez.

• Cajeta de leche con nuez.

INGREDIENTES

• Harina de soya.

• Harina de amaranto.

• Cereal.

• Salvado.

• Fruta molida con miel.

EL DATO

A la 1:00 pm comienzan a salir los panes.