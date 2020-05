¿Feliz Día de la Madre y cómo lo celebrarán?

León, Guanajuato.- Será un muy diferente 10 de Mayo, las secuelas y semanas más críticas de contagios por coronavirus dejarán una nueva experiencia para festejar esta emblemática fecha en el dogma leonés y de toda la nación.

Claro habrá quien salte las disposiciones de sanidad implementadas por el gobierno y quiera apapachar a la “jefa” en su día tan especial tirando la casa por la venta, cuando al año le restaran algunos días para hacerlo en forma y con toda la familia.

“Vamos a reunirnos en la casa de mamá como siempre para hacer una comida rica, la que más le guste a mamá y a pasar un rato agradable sin tanto ruido para que no nos vayan a sancionar”, dijo Teresa al preguntar el costo de un ramo de rosas en la zona Centro.

“Por lo general le hacemos una fiesta en forma a mamá, con comida y en un saloncito, pero está ocasión será en su casa y algo modesto para no dejar pasar la ocasión, aparte ya es una señora de 76 años hay que cuidarla y más en estos tiempos”, expresó Julia.

“Pues espero que mis hijos se acuerden del regalo, están chicos; lo que me quieran regalar ; ya quedamos que el domingo vamos a hacer un mole con pollo para pasar el rato familiar; y si no lo festejamos el 10 de Junio, como andan diciendo”, indicó Noemí madre de familia.

Las flores a 50 pesos

Los arreglos florales tan típicos para la ocasión y siempre bien recibidos por las reynas del hogar, del año pasado y tranquilo 2019 a estas fechas de pandemia han bajado bastante sus costos, de 120 a 150 el ramo de 24 pieza ahora estará entre los 50 y los 80 pesos, dependiendo la situación.

“Venimos de más de una quiebra de más de dos meses; el 10 de Mayo, no va a ayudar a no caer en la ruina. La producción de 25 mil de estos paquetes de rosas se fue a 5 mil y ahorita está en 2 mil. Si ocupamos el empujón del Día de las Madres. Muchos nos vamos a ir a la quiebra si no nos va bien”, comentó José Crespo , vendedor de arreglos florales en la calle 20 de Enero en la Zona Centro de León.

Por primera vez en 120 años, Panteón San Nicolás cierra sus puertas

Recurrente para todos aquellos que han tenido la desgracia de perder a la bendita progenitora ir a visitar sus restos en estas fechas para recordarla o tal vez llevarle la ofrenda que en vida más le gustaba.

Ahora por las disposiciones de salud y desde el pasado 30 de abril hasta el 14 de Mayo, los campos santos de toda la ciudad, públicos y privados permanecerán cerrados y tomando el ejemplo de San Nicolás el más antiguo en León, por primera vez cierra sus puertas para una celebración mayor como lo es el 10 de Mayo.

Fue el 19 de Agosto del año 1899, cuando concluyó la edificación tal vez no del primer, pero si ahora el más longevo panteón de esta localidad, San Nicolás, encajado sobre el bulevar Mariano Escobedo en la colonia del mismo nombre.

De acuerdo a las disposiciones de las autoridades locales, será el 14 de Mayo cuando se reanuden las actividades para ir a hacer las visitas y poder regresar a visitar a los difuntos, pero todo dependerá de cómo prevalezca la situación sanitaria en León.

“Depende de las instrucciones de la dirección y cómo se va desarrollando la contingencia. El servicio de inhumación y exhumación no se detiene; sólo se pide que 20 familiares acompañen a la persona fallecida”, señaló Daniel Antonio Hernández Lorenzo, coordinador de panteones municipales.

¿Hay algo preparado para el 10 de Mayo?

A sabiendas de la importancia de la fecha para todos los mexicanos, el coordinador de panteones, Daniel Antonio Hernández Lorenzo, insistió en que permanecerá cerrado el campo santo y será uso de la fuerza pública en caso de que las personas hagan caso omiso.

“Es difícil comentarlo por qué ha habido mucha difusión en radio, redes, televisión de qué va a permanecer cerrado; a las personas que lleguen se les va a pedir que se retire y dependiendo de la aglomeración, tendremos el apoyo de las autoridades respectivas”, señaló Daniel Antonio Hernández Lorenzo.