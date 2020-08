Felicita Pilar Ortega al gobernador por captura de “El Marro”

León, Gto.- La diputada federal por el PAN, Pilar Ortega felicitó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y a las instituciones de Seguridad de Guanajuato por la detención de José N “El Marro”, al considerar que no han cejado en su esfuerzo y en su lucha por devolver la paz a la entidad.

Al mismo tiempo reconoció la coordinación de la federación y del estado para e hizo votos para que así continúen trabajando las autoridades.

“Este es fruto del trabajo coordinado, pero también de un trabajo de continuidad que se ha venido dando por parte de las autoridades del estado de Guanajuato: Nuestro reconocimiento a las fuerzas del estado de Guanajuato, a las fuerzas operativas tanto de la Fiscalía, como de la Secretaría de Seguridad estatal y por supuesto al Ejército, a la Secretaría de Seguridad federal y a la Guardia Nacional”, afirmó la diputada.

Agregó que “la verdad es importante, primero reconocer la labor y la persistencia que ha tenido nuestro gobernador Diego Sinhue, que no ha cejado desde que tomó el gobierno del estado, de luchar por la seguridad de Guanajuato”

Ortega Martínez destacó que “esta detención por parte del estado y de la federación demuestra que es evidente, que es necesario el trabajo en equipo; necesaria la coordinación para poder generar los frutos que se están obteniendo hoy”

“Era importante contar con el apoyo de la autoridad federal, pero también un punto muy importante es que el estado de Guanajuato como siempre, ha venido apoyando, ha manifestado su disposición y todo el esfuerzo para que las cosas se den”, dijo.

La legisladora hizo un “reconocimiento fuerte a este ánimo de coordinación; felicitar por supuesto al gobernador y a todas las instituciones de seguridad y procuración del estado que no han cejado en su esfuerzo y en su lucha. era muy importante que hubiera un apoyo coordinado, un trabajo en equipo. Esto nos demuestra que trabajando en equipo dejando de lado intereses de otra naturaleza, los resultados se van a dar. Yo hago votos porque esta coordinación y el apoyo federal continúen para poder seguir teniendo resultados”.

Precisó que “era importante que se manifestara esa voluntad de coordinación por parte de la federación y ahora que ya la hay, se puede ver que se pueden lograr buenos resultados y que nada es imposible si hay trabajo en equipo”.

La detención del presunto líder huachicolero, “es una muy buena noticia, es muy importante para nuestro estado y es una muestra de que hay avances en esta lucha contra la delincuencia. Es un gran paso y es una gran noticia pero necesitamos que la coordinación continúe, que el trabajo y el esfuerzo se den para que paulatinamente podamos regresar a la seguridad que tanto anhela el estado de Guanajuato”.

Por ello deseó que “que esta coordinación perdure, porque sé que efectivamente, que es la única manera en que se podrán dar resultados al estado en materia de seguridad. Esto es un primer paso muy importante y esta coordinación debe continuar”.

Y señaló que en casos como éste, no debe haber tintes políticos. “Estamos conscientes de que en un tema tan sensible y tan delicado como la seguridad no se puede politizar, esto es un trabajo que deben hacer todas las autoridades porque todas las autoridades en el momento en que fueron electas, uno de sus grandes compromisos es brindar paz y seguridad”.