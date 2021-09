Federación vuelve a dejar sin vacunas a Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El Gobierno Federal volvió a dejar a Guanajuato sin vacunas contra la Covid-19, pues esta semana no llegó ninguna dosis contra la Covid-19, a pesar de que faltan por vacunar más de tres millones de guanajuatenses de recibir por primera ocasión su biológico.

Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Guanajuato, confirmó que durante la última semana Guanajuato no ha recibido dosis, lo cual genera una incertidumbre entre la población, al ver que muchos no han podido completar sus esquemas de protección y otros más ni siquiera han recibido la primera dosis.

“Lamentablemente y como nos hemos dado cuenta la vacuna no está llegando al estado de Guanajuato, no está llegando en las dosis que quisiéramos, ni en las cantidades ni para los grupos de edad ni tampoco en este sentido hemos tenido una respuesta de para cuándo llegará la siguiente dotación de vacuna, ya ni siquiera esperarnos las dosis o la marca o para qué grupo, no hemos tenido un anuncio por parte de la Federación, diciéndonos cuando menos en este calendario que se debería de tener cuándo llegarían las vacunas al estado de Guanajuato.

“Esto genera una incertidumbre terrible en todos los ciudadanos que ya recibieron algunos de ellos una primera dosis o algunos de grupos de edad que se empezaron a vacunar de 18 años a 29, en donde se inició, se arrancó en algunos municipios pero simple y sencillamente se dejó de vacunar y al final debería de haber una postura, debería de haber un comunicado que nos diera cuando menos una información para nosotros poder darle un poco de tranquilidad a la gente en este sentido”, dijo el director de Salud Pública de Guanajuato durante su participación en la televisora TV4, en donde informó sobre el panorama de la Covid-19 en la entidad.

Pablo Sánchez Gastelum refirió que a pesar de que en algunas partes de la Ciudad de México hay vacunas disponibles, éstas no son enviadas al estado.

Guanajuato no recibió vacunas, a pesar de que esta semana, de acuerdo con publicaciones de la Secretaría de Salud federal al país llegaron alrededor de 5.3 millones de vacunas AstraZeneca y Pfizer, pero ninguna de ellas fue para el estado.

“En el estado de Guanajuato dependemos de las vacunas que compre la Federación, que estén disponibles y sabemos que en algunos puntos hay vacunas disponibles en la Ciudad de México, no nos ha tocado tampoco que nos distribuyan absolutamente nada de eso y sí genera para todos nosotros este grado de incertidumbre o de incomodidad, porque al final de cuentas sí quisiéramos tener cuando menos un comunicado por parte de la Federación con un calendario o con un plan que permita poder informar y darle un poquito de certidumbre a la sociedad”.