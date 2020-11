Familias de desaparecidos imponen quejas ante la PDHG

IRAPUATO, GTO. (OEM-Informex).- Familias de personas desaparecidas se manifestaron ante la Subprocuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en Irapuato, para exigir que se haga una búsqueda inmediata de las personas, así como también se siga el protocolo para no perder tiempo en el hallazgo de sus familiares.

El día de hoy el Subprocurador de la zona B, Christian Ortiz Andrade, se reunió con representantes de las familias de mujeres desaparecidas en las oficinas de la PDHEG con sede en Irapuato.

Verónica Duran Lara, presidenta de la asociación Sembrando Comunidad, dijo que no sólo se manifestaron e hicieron pase de lista de las personas desaparecidas, sino también fueron atendidas por el subprocurador, Luis Christian Ortiz Andrade, donde pusieron siete quejas ante el organismo, para pedir que sean escuchados y se sigan las carpetas de investigación de las mujeres desaparecidas, ya que hasta ahora no se han llevado a cabo los protocolos.

Mencionó que con estas siete quejas, son alrededor de 60 quejas las que han puesto en el organismo, las cuales tratan, en su mayoría, del trato que les da la Fiscalía General del Estado a las familias de las personas desparecidas, donde, aseguró, no les han respetado sus derechos.

La presidenta de Sembrando Comunidad señaló que la mayor queja que tienen las familias es que las autoridades no hacen lo necesario para agilizar la búsqueda, por ejemplo, mencionó que no activan la Alerta Amber, ni solicitan los vídeos en las cámaras con posible evidencia, sino hasta que pasen días e incluso semanas.

“Son alrededor de 60 quejas individuales en cada una de las carpetas, por no establecer las rutas de interés, no conseguir los videos, incluso hay carpetas que piden los videos un mes después, dos meses después, el mismo Centro de Comunicaciones les contesta que ya no los tienen, porque la base de datos solamente respalda 30 días y no se pueden recuperar.

“Se pierde información vital para la investigación, no pueden identificar los vehículos ni las personas, las familias se convierten en investigadoras, y eso no es bueno porque se ponen en una situación de riesgo”.

Incluso, los miembros de Sembrando Comunidad comentaron que si de por si es preocupante la cantidad de mujeres desaparecidas en el estado, preocupa aún más que la mayoría sean mujeres las que están buscándolas, entre madres, hijas y hasta abuelas.

“Tenemos el caso de una compañera del colectivo, que le dicen que su hija está en una casa de seguridad en una colonia muy peligrosa de Irapuato, y se va a las tres de la mañana con el amor de madre y se pone en riesgo (...) y todavía vemos que las familias que han sido criminalizadas y estigmatizadas de Guanajuato, son las que tiene que ir a hacer el trabajo que la Fiscalía General del Estado no hace”.