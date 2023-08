Familiares de Ana Lilia y Moisés exigen a Morena que no encubra a asesinos

León, Gto.- Por segunda ocasión, familiares de Ana Lilia y Moisés convocaron a la segunda marcha para exigir a Carlos García Villaseñor, presidente municipal de Silao que apoye en la localización de Óscar y Fernanda y se les castigue por homicidio culposo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Los implicados manejaban en presunto estado de ebriedad provocando un accidente a la altura del Aeropuerto Internacional.

La marcha inició alrededor de las 14:00 horas en el Arco de la Calzada para llegar a Palacio Municipal de León, donde solicitaron una reunión con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre debido a la poca o nula respuestas por las autoridades municipales del municipio de León y Silao.

Recuerdan el accidente

Diana, quien se encontraba en Saltillo, Coahuila, declaró que alrededor de las 3:00 horas recibió una llamada de un número ajeno de su hermana Daniela quien le advertía del accidente, cuando le preguntó por el estado de salud de Ana Lilia, quien se dedicaban a hacer shows de entretenimiento junto con Moisés, solo escuchó un grito desgarrador que decía: “Mi mamá se murió”.

Fue alrededor de las 7:20 horas que llegó al lugar del accidente, encontró a su papá destrozado por la muerte de su madre y a su hermana golpeada llena de sangre destruida emocionalmente y sentada en la carretera justo a un lado del charco de su madre.

“En el lugar de los hechos ya se encontraban realizando el peritaje correspondiente del accidente y minutos más tarde nos retiramos de ese lugar para despedir a mi mamá como ella se lo merecía, unas horas más tarde nos informaron que Moy también había fallecido, aún no sepultábamos a mi mamá y a Moy cuando sus asesinos Óscar y Fernanda ya estaba en libertad sin tomarle alguna declaración, sin fianza y hasta el momento no se sabe el paradero de ellos”, indicó.

Continúo diciendo que tanto Óscar como Fernanda, son familiares de funcionario de la actual administración de Carlos García Villaseñor, mismos que movieron influencias para quedar en libertad, pues acusan que la Fiscalía hizo desaparecer el peritaje así como la prueba del alcoholímetro realizado el día del accidente y debido a la presión social mediante redes sociales y medios de comunicación dicho peritaje “de repente” apareció.

“Aun con el resultado del peritaje el asesino continúa en libertad, es por ello que aun mes de la muerte de mi madre Ana Lilia realizamos la segunda marcha para exigir justicia así como la de Moisés”, explicó Diana.

Así mismo prosiguió anunciando que esta marcha es dirigida para Alejandra Gutiérrez Campos, presidente municipal de León, quien el pasado 14 de julio ofreció apoyo económico en los gastos funerarios y atenciones médicas de Daniela -hija menor de la ya fallecida Ana Lilia, quien iba en el mismo vehículo del accidente-, mismo apoyo que está en proceso, sin embargo se comprometió personalmente checar el caso mediante Fiscalía del Estado de Guanajuato, desde ese momento ya no se tuvo respuesta ni comunicación hasta el pasado martes 8 de agosto que se enteraron de la marcha que se realizó este miércoles comunicándose el secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, para informarle que no pudieron hacer nada respecto al caso de las víctimas, pero brindaron el apoyo con elementos de Policía Municipal y Policía Vial para la manifestación.

“Esta marcha es también dirigida para el presidente municipal de Silao, Carlos García Villaseñor del partido Morena, en varias ocasiones me comunique a presidencia del municipio vecino para presidir de su apoyo pero al momento de dar mi nombre e informarle del caso de mi mamá me colgaba la llamada, algo sospechoso, mediante redes sociales circula información y fotografías de las personas que trabajan en dependencias de gobierno para Morena en Silao, uno de ellos es un político y como el otro hermano de Óscar G., así como el otro hermano quien trabaja en medios de comunicación y es socio de un bar de Silao”, manifestó.

También puedes leer: Familiares de Ana Lilia y Moisés piden justicia

¿Dónde fue el accidente, en León o Silao?

El pasado 14 de julio, el secretario de Ayuntamiento, Jorge Daniel Jiménez Lona atendió a los familiares luego de su primera manifestación y a los medios de comunicación reveló que a los familiares se les apoyaría con traslados así como gastos funerarios y gastos médicos.

“La alcaldesa los atendió ahorita, estuvieron platicando con ella y efectivamente el apoyo va hacer desde los traslados porque los hechos ocurrieron en Silao, la carpeta se está llevando en aquel municipio. Vamos a estar acompañando y apoyando con los traslados, apoyos de gastos funerarios, gastos médicos”, atestiguó.

En este sentido, Diana dijo que en innumerables ocasiones trató de comunicarse con el alcalde de Silao ya que la tía de Fernanda trabaja en un puesto directivo en el Instituto Municipal de la Mujer, mismo lugar donde trabajan sus hijas, exige que entreguen a los responsables.

“Carlos García quien mediante presidencia al otro día de tener contacto con esta mujer -tía de Fernanda-, se comunicó conmigo por parte de presidencia para darme cita en Silao, a dicha cita no me presente ya que en la llamada me informaron que no habría nada al respecto porque el accidente no ocurrió dentro del municipio de Silao que la cita era únicamente para que les diera el nombre y puesto de las personas que trabajan en el gobierno de Silao porque estas personas serían despedidas”.

“A lo que no estoy de acuerdo, lo que yo exijo es que mediante ellos puedan dar con el paradero del o los asesinos de mi mamá porque familiares de Óscar trabajan también en el municipio”, finalizó.

Concluyó diciendo que esta marcha también es dirigida al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, para que los apoye en la investigación, pues la justicia tiene color y es “para los ricos y no para los pobres”.

Manejar bajo los influjos del alcohol ha cobrado la vida de otras personas, los más recientes, Aldo, Hassiel y Carlos quien de este último su asesino está libre, mientras que el de los otros dos jóvenes está llevando su proceso legal dentro de los separos, sin embargo, sus abogados interpusieron un amparo federal para que salga en libertad.

La presidente municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, propuso una iniciativa para castigar con un año de cárcel a conductores ebrios, en cambio, el General de Brigada DEM Enrique García Jaramillo, comandante de la 16/a. Zona Militar propuso la reducción de horario de cierre en bares y cantinas para evitar más homicidios dolosos y culposos pero no se ha llegado a un acuerdo.