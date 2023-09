Familia de Wendy Guevara inaugura casa de ayuda para adictos

León, Gto.- Familiares de la célebre Wendy Guevara, ganadora del reality de televisión La Casa de los Famosos, inauguraron esta tarde la Casa de Ayuda a la Comunidad Familia Guevara.

Los trabajos de rehabilitación y construcción cuentan con un 90 por ciento, y tiene capacidad para recibir a 80 hombres y 20 mujeres.

Francisco Guevara, representante de la Casa de Ayuda, destacó que el proyecto se tenía contemplado para finales de noviembre, pero gracias al apoyo de la ciudadanía quienes aportaron cobijas, productos de limpieza y hasta dinero efectivo pudieron lograr el sueño de brindar una segunda oportunidad a las personas que han caído en el consumo de las drogas y el alcohol.

También agradecieron a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos y al secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, quienes facilitaron el papeleo, así como de la exregidora Vanessa Montes de Oca por regalar cobijas y asesoramiento jurídico.

"Dos meses se convirtieron en dos semanas gracias al apoyo de todos los ciudadanos y de la alcaldesa Ale Gutiérrez y de Vanessa Montes de Oca. Este proyecto nació de la vivencia que tuvimos con mi papá que por su drogadicción sufrimos en silencio y ahora tenemos la oportunidad de ayudar a más personas que como él no sabían cómo salir de adelante", comentó.

El hermano de Wendy Guevara explicó que ya se atendieron las recomendaciones de Protección Civil, por lo que están en condiciones de recibir usuarios la próxima semana, quienes deberán cubrir una cuota de 600 pesos semanales. Con el recurso se comprará despensa y se pagarán los servicios como agua y luz.

Instalaciones

Ubicada en la calle Fray Daniel Mireles, en la colonia El Coecillo, la Casa de Ayuda tiene una superficie de 19 por 48 metros; cuenta con comedor, dos cuartos que serán las habitaciones, gimnasio, biblioteca, consultorio médico y un patio donde podrán jugar basquetbol y realizarán diferentes actividades.

En este espacio se enseñarán oficios para que los usuarios empiecen a trabajar y obtengan ingresos; el fin de semana estará destinado a la convivencia familiar.

Hasta el momento Calzado Rombar se apuntó para ofrecer trabajo a los usuarios, pero la familia Guevara espera que más empresas se unan.

Comparte “Don Paco” su historia de vida

En sus diversas plataformas la influencer Wendy Guevara ha narrado que su papá fue anexado pues consumía drogas; Don Paco, el papá de la celebridad, compartió parte de esta historia: dijo que fue un mes de diciembre que su esposa e hijos decidieron llevarlo a un anexo, por lo que en Navidad no pudo estar con su familia.

“Yo pensé que no me querían y por eso me habían anexado, pero mi padrino me dijo: ‘por primera vez todos pasarán una Navidad bonita sin problemas porque si no estuvieras aquí te apuesto a que ya hubieras peleado, y a lo mejor hasta en la cárcel estuvieras’”, comentó.

Para finalizar, Belen López, colaboradora de Casa de Ayuda, destacó que la plática de inducción a las familias será impartida por la señora Fabiola y Don Francisco Guevara.

Una vez que el listón se cortó Paco concluyó diciendo: “Toda la gente me decía que yo iba a ser un drogadicto como mi papá, y ahora ya voy a terminar mi maestría y tengo varios negocios, gracias a esas personas fue que he decidido cambiar la vida de leoneses y leonesas de la comunidad”.