Faltó generar confianza para denunciar y disminuir la cifra negra: Coparmex León tras la salida del fiscal de Guanajuato

León, Gto.- Tras la renuncia presentada por el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, que se hizo pública este lunes 30 de septiembre, el presidente de la Coparmex León, Héctor Rodríguez Velázquez, dijo que durante su gestión faltó generar confianza en la ciudadanía para que denunciara y disminuir la cifra negra de delitos.

Además, el empresario leonés pidió que quien llegue a la dependencia a partir de enero del 2025, sea alguien que no tenga compromisos y cumpla con el perfil necesario para dar resultados.

“Yo creo que sí faltó más celeridad a todos los procesos, si bien era poca la gente que denunciaba, la cifra negra, más del 90 por ciento, lo que faltó fue generar esa confianza en la ciudadanía para que todos denuncien cuando caigan en un tema de un crimen o una situación que atente contra cada quien”, dijo.

En el primer día de su campaña en busca de la gubernatura de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció que de ganar las elecciones, tanto el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca y el fiscal Carlos Zamarripa, no continuarían en su gobierno.

Deuda pendiente

Fue el 18 de septiembre cuando Muñoz Ledo presentó a su gabinete donde se efectuó el primer cambio sin la titularidad de Cabeza de Vaca frente a la seguridad de Guanajuato, pero seguía pendiente la salida de Zamarripa, que hasta este lunes se dio a conocer de forma oficial que le quedan tres meses más.

“Yo creo que es importante una transición que no sea de golpe, que bueno que sea dentro de tres meses y que no sólo se cambie el gabinete de la gobernadora de Guanajuato, incluyendo a la Secretaría de Seguridad del Estado, sino que también sea de manera planeada, con una transición tersa para no dejar nada ahí sin cubrir".

“En tres meses en lo que se va el fiscal el gran reto será ahora quien es el o la que le va a seguir, tendrá que ser alguien que tenga las credenciales, que cumpla, que tenga la preparación académica, ética, el compromiso, ganas y la entrega total para dar resultados lo más pronto posible para poder avanzar en el tema de la impartición de justicia en Guanajuato”, comentó Héctor Rodríguez Velázquez.

Pide mejorar cifra negra

Sin embargo, el presidente de Coparmex pidió que quien llegue al cargo trabaje en la percepción y confianza de la institución para que la ciudadanía pueda denunciar libremente.

“Se tiene que mejorar la cifra negra, la famosísima cifra negra, es muy poca la gente que denuncia por varias razones, entonces se tiene que regresar esa confianza a la sociedad, a la ciudadanía guanajuatenses para que se sientan tranquilos y confiados de que todo va a estar bien y es necesario denunciar, entonces hay muchos retos también”.