Faltan permisos estatales y federales para que opere Centro Colibrí

Guanajuato, Gto.- El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, informó que el Centro Colibrí entrará en operaciones a más tardar en el mes de septiembre.

Explicó que la construcción, es decir, la edificación del recinto está al 100%, sin embargo, son los trámites ante la Procuraduría Estatal de las Niñas, Niños y Adolescentes los que siguen pendientes, específicamente las certificaciones que se necesitan para operar.

“Nos faltan algunas certificaciones por parte del Gobierno Estado y del Gobierno Federal (0:30) para echar a andar el Centro Colibrí”.

Dijo que el Centro Colibrí comenzará a operar con 10 niños a su resguardo, todos menores de edad de cerca de los 10 años.

Recalcó que su objetivo será dejar operando el espacio para que la nueva administración continúe con los trabajos hasta que se tengan a todos los menores de edad que resguarda el DIF municipal de la capital en el centro.

Alejandro Navarro dijo que la capital es el único municipio que cuenta con un modelo único de resguardo para menores de edad que tuvieron que ser separados de sus familias por diversas situaciones.

Dijo que el estado cuenta con varios refugios o albergues, pero un recinto de esta naturaleza operado por un municipio, no existe en ninguna otra entidad local

“Como municipio creo que es el único que tiene este proyecto o esta inversión, podría decir alguien, es más barato y más fácil que los tengas con alguien privado y que les estés pagando y no hagas una inversión en obra pública o en estructura, pero vuelvo a repetir, pues es una política pública que ya está en ley, que está en reglamento y que al final es por el bien de los niños de Guanajuato capital”.

El alcalde reiteró que la infraestructura está lista para operar, sin embargo, algo que faltará será la contratación del personal que, de momento, todavía no se ha buscado, no se tiene y no se cuenta con el proyecto de presupuesto para el pago de salarios.

“La verdad es que no lo traigo el costo para su operación, pero es muy caro, es muy muy caro, pero es una política pública que está en ley, que está en reglamento y que se tiene que cumplir, yo no lo veo como un gasto, yo lo veo como una inversión para que nuestros niños que son sido abandonados por sus padres, por sus abuelos, o hoy tengan un mejor espacio de donde desarrollarse”.