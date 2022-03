Faltan más de 800 cuerpos por identificar en Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- En Guanajuato hay 818 cuerpos que aún no han sido identificados y que permanecen en alguna de las instalaciones del Servicio Médico Forense que hay en el estado.





Se busca agilizar la identificación de cuerpos.





Al menos esos fueron los datos presentados y confirmados por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien durante la conferencia de prensa mañanera, admitió que el país pasa por una crisis forense y dijo que para poder resolverla hace falta mucha voluntad política por parte de las autoridades estatales, particularmente en la dotación de información real y precisa sobre el fenómeno que prevalece en sus estados.

Estos datos ya habían sido dados a conocer por parte de los integrantes del Movimiento Nacional por los Desaparecidos, quienes en agosto de 2021 señalaron el rezago y crisis forense que se vive en el país.

“Uno de los temas que llama más la preocupación y que tenemos que revertir en el corto plazo es lamentablemente el rezago que tenemos en materia forense y de identificación de las personas”, dijo Alejandro Encinas durante la conferencia mañanera.

Local Piden más recursos para comisiones de búsqueda y atención a víctimas

En ese sentido, Alejandro Encinas reconoció que en el país “no existe un censo sobre los cuerpos no identificados ni tampoco sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes.

“Ésta es una omisión legal muy grave, que involucra a distintos ámbitos de autoridades, desde las fiscalías, secretarías de salud o tribunales, hasta municipios por el manejo de las fosas comunes en los cementerios”, explicó.

Dijo que lo único que se tiene es una aproximación, la cual fue realizada por el Movimiento Nacional por los Desaparecidos, con base en solicitudes de acceso a la información que ingresaron ante las autoridades estatales y en ellas pudieron recopilar que en el país habría alrededor de 54 mil cuatro cuerpos sin identificar.





El Gobierno Federal reconoció una crisis forense.





De éstos, 818 fueron reportados en Guanajuato, con lo cual el estado se colocó en el lugar número 14 de las entidades con mayor cantidad de cuerpos sin identificar y que están en las instalaciones del Servicio Médico Forense o incluso en fosas comunes y cementerios.

Por ello, Alejandro Encinas dio a conocer que México quiere tener su propio Innsbruck, es decir, un Centro Nacional de Identificación Humana para revertir la crisis forense que se tiene.

““De manera particular quiero destacar la reciente firma de un convenio de colaboración y entrenamiento del Instituto Nacional de Medicina Genómica (…) junto con el laboratorio de identificación genética de la Universidad de Innsbruck.

“El objetivo de este convenio es desarrollar las capacidades de identificación humana partiendo de muestras complejas aprovechando la capacidad instalada de análisis genético y el personal altamente calificado del Instituto Nacional de Medicina Genómica, con lo cual ya podrán realizarse el análisis en nuestro país de muestras complejas… es decir queremos tener nuestro Innsbruck mexicano”, dijo Encinas Rodríguez.

No hay crisis forense en el estado

El titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, ha asegurado en varias entrevistas que Guanajuato no enfrenta una crisis forense.

Durante su última comparecencia que tuvo con los diputados locales de Guanajuato, señaló que incluso en el estado no existían esos más de 800 desaparecidos, sino que en ese entonces, en diciembre de 2021, había sólo 104 cuerpos que no habían sido reconocidos.

Además, en entrevista con Organización Editorial Mexicana realizada en agosto de 2021, dijo que muchas de los cuerpos que no son identificados es porque se trata de personas que no son del estado y por alguna situación fallecieron en el lugar, la mayoría de las veces por dedicarse a actividades ilícitas y nadie va a reclamarlas, además de que no tenían ninguna identificación, lo cual impedía el proceso. “Pero aun así, hemos logrado identificaciones y se han entregado los cuerpos a sus familiares”.