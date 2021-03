Faltan más de 30 mil guanajuatenses de credencial

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Más de 30 mil guanajuatenses que tramitaron su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) aún no la han recogido y el último día para ir por ella es el próximo 10 de abril; si no la recogen ese día, tendrán que ir por ella hasta el siete de junio y además no podrán votar en las próximas elecciones.

El Instituto Nacional Electoral informó que el número de credenciales para votar disponibles para entrega en módulos de todo el estado asciende a 30 mil 889, esto de acuerdo al corte más reciente.

Por ello, quienes no acudan por ella a más tardar el 10 de abril, no podrán obtenerla sino hasta después de las elecciones, porque todas las credenciales que estén en los Módulos de Atención Ciudadana para esa fecha serán resguardadas.

Es necesario precisar que, aunque una o un ciudadano tenga una credencial anterior, al solicitar algún tipo de trámite, la mica antigua deja de ser útil para votar, ya que su registro es dado de baja temporalmente de la Lista Nominal de Electores, la cual se utilizará el 6 de junio y sólo puede ser reincorporado en el momento en el que la persona reciba su nueva Credencial.

El Instituto Nacional Electoral informó que de acuerdo con el corte al 28 de febrero de 2021, el Padrón Electoral en Guanajuato está integrado por un total de cuatro millones 617 mil 620 guanajuatenses, mientras que la Lista Nominal la conforman cuatro millones 570 mil 767ciudadanas y ciudadanos que podrán emitir su voto el día de la jornada electoral.

Para más información, la ciudadanía puede consultar la página de internet ine.mx. También puede llamar, sin costo, al 800 433 2000 o escribir a las redes sociales del INE en Guanajuato en Facebook y Twitter como @INEGuanajuato.