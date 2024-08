Falta de tutores, principal causa de deserción escolar en Guanajuato: SEG

León, Gto.- Durante la firma del acuerdo de Territorios de Aprendizaje entre Canaco León y la SEG, el titular de la educación en el estado, Jorge Enrique Hernández Meza, dijo que los 25 mil alumnos que desertaron de sus estudios durante en 2020 y que no se han podido recuperar es porque no hay quien los tutele.

En el evento que fue para consolidar el compromiso empresarial con los programas del Pacto Social por la Educación, el titular de la SEG, dijo que tras las brigadas de recuperación se han podido regresar 60 mil de los 85 mil estudiantes que dejaron la escuela durante la pandemia.

Local Arrancará ciclo escolar en Guanajuato sólo con el 53% de los libros de texto gratuito

“La distribución es muy estándar, muy correlacionada con la densidad poblacional, más en el corredor industrial, aquí el tema es que se podría entender cuando no hay una escuela cerca sobre todo en preparatoria y universidad, pero en básica es que no tenemos quien tutele su desarrollo, quién vele por ellos, hay muchas familias disfuncionales, no hay quien los lleve, los recoja y esa ha sido la principal situación”, dijo.

Ante esto, el secretario de Educación aseguró que a las brigadas sumaron otras dependencias que ayuden a restituir los derechos de las y los menores ya que la mayoría de ellos sí quieren ir a la escuela.

“Cuando uno habla con los niños claro que quieren ir a la escuela, no tienen esa duda, es quién tutela el desarrollo de las niñas y los niños, por eso decía que antes íbamos sólos a las brigadas de recuperación y ahora ya no porque a veces hay que restablecer sus derechos”, agregó.

El funcionario estatal explicó que cuentan con una base de datos donde se concentran información sobre cuántas veces han ido a buscar a cada uno de los estudiantes y las razones por las que no ha regresado a clases.

“Estudiante por estudiante sabemos cuántas veces los hemos buscando, qué nos han dicho y qué barreras tendremos que quitar ahora que hacemos brigadas de recuperación, en el ciclo escolar están dos veces las brigadas de recuperación tocando puertas, ya no vamos solos, vamos con SIPINNA, PEPNNA, Secretaría de Gobierno, los DIF municipales y estatal porque muchas de la soluciones para que realmente regresen están en ellos”, añadió.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Local Me voy satisfecha, hicimos buen trabajo legislativo: Melanie Murillo

En este sentido, Jorge Enrique Hernández Meza, detalló que no es necesario que los estudiantes esperen hasta que inicie el ciclo escolar para regresar a clases, ya que los incorporan en cualquier mes del año y los regularizan para a la par con sus compañeros.