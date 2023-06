Falta de permiso frena instalación de luminarias en la salida a Lagos

La falta de permiso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), frena la reposición de luminarias en la salida a Lagos, así mencionó la alcaldesa de la ciudad Alejandra Gutiérrez Campos.

Además, lamentó la falta de respuesta debido a que el municipio es el que da la cara ante los ciudadanos y el dinero destinado para el proyecto saldrá de los impuestos recabados aunque el tramo sea federal.

“Es importante que nos reunamos y estaremos viendo con la SCT para que nos estén dando el permiso porque es importante que nos permitan alumbrar todo lo que es la salida a Lagos”, comentó.

“Ya le pedí a Allan León que se comunique para concertar una cita porque es importante que oigan cuales son las necesidades y no hay ningún pretexto porque el dinero lo estamos dando nosotros, no estamos pidiendo más que el permiso, si quieren cambiarle algo al proyecto que le cambien pero la iluminación se tiene que dar porque el municipio es el más cercano al ciudadano porque viene y reclaman al municipio, sin embargo, nosotros no podemos hacerlo si no nos dan el permiso”, indicó.

Gutiérrez Campos aseveró que desde el 8 de mayo se hizo llegar un oficio a las autoridades competentes por parte Israel Martínez, titular de la Dirección de Obra Pública para pedir el permiso, por lo que se espera que en este segundo escrito ya se autorice la luminaria.

En cambio, Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León dio a conocer que en dicho tema, los ciudadanos han reportado robo a transeúntes por lo que se está trabajando en el área en el tema de seguridad.

“Por ahí hubo detenciones que era gente que venía bajando de la Fragua y de Lagunillas, en coordinación con Obra Pública se hace un diagnóstico y se estamos haciendo los trabajos necesarios para que pueda haber iluminación, es un tema que nos preocupa”, comentó el titular de Seguridad.

Bravo Arrona comentó que en materia de seguridad están en constante comunicación con otras dependencias para evitar robos a falta de luminarias.

“Donde pudiera haber una falta de iluminación, un árbol que este demasiado grande que permita los malhechores cometer un ilícito se hace un diagnóstico por medio de Policía, Policía Vial, Protección Civil y solicitamos el apoyo de nuestros compañeros de Parque y Jardines, Medio Ambiente y Alumbrado Público y todos nos hemos coordinado bien para apoyar a la ciudadanía”, finalizó.