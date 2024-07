Falta de lluvia perjudica a campesinos de León

León, Gto.- El temporal no está ayudando a los productores de Zona Norte de León, a cosechar, la tierra sigue seca y esperarán unos días más para saber si este año sembraran o no, porque ya no quieren más pérdidas monetarias; tienen dos semanas para decidir.

Benito, quien vive en la comunidad El Sauco, divide sus labores de campo, sector que no le dejan mucho dinero, con la albañilería que sí le deja para darle de comer a sus chivas, vacas, para sembrar y todavía para sobrevivir.

En sus ratos libres, realiza los quehaceres del campo y en esta temporada de lluvia todos los días remueve la tierra para saber si por lo menos alcanza los 30 centímetros de humedad para comenzar a arrojar sus semillas de maíz, frijol y de rastrojo para alimentar sus vacas pero la tierra sigue seca.

“Yo guardo mis mejores maicitos para cosechar, pero hoy no he podido, porque la tierra no está lista, no cae la lluvia como debería y como aquí se ara la tierra manual, tengo que esperarme hasta que tenga por lo menos 30 centímetros de humedad”, dijo Benito.

Explicó que en el ejido de El Capulín hace unos días comenzaron a sembrar sus semillas, pero en comunidades cercanas se están esperando, porque el año pasado no se dieron las cosechas a todos; también indicó que en hay quienes siembran avena, pero este último grano no deja mucha utilidad.

Agua para vivir

En la zona carecen del servicio de agua y con esta sequía, las pipas les llegan a cobrar hasta dos mil pesos y este líquido potable también es para que las vacas beban, ya que los bordos que tienen en sus propiedades también carece de fluido.

“Desde el año pasado, la mayoría de las personas abandonaron sus tierras para trabajar en la construcción, porque sí deja dinero; al no llover, no nos da esperanza y tenemos que sacar para la comida; el no tener agua está acabando hasta con tradiciones y empleos”, mencionó.

Chapulines, el otro enemigo

Otro de los retos y lo que ha ocasionado que ya no siembren es la plaga de chapulines, que dañan los cultivos provocando pérdidas económicas.

A decir de Juan, un habitante de Media Luna, explicó que el peor enemigo de un campesino son los chapulines y los insecticidas han incrementado sus precios, por ejemplo en el 2023 paso de 400 pesos a 800 pesos y este periodo quizás hayan aumentado otra vez sus costos porque a falta de lluvia todo insumo se eleva.

En toda zona norte, son pocas las familias que sí se atrevieron a cosechar y en su mayoría son quienes no han encontrado trabajo en la albañilería por diferentes motivos, que van desde aspectos de salud hasta no contar con un vehículo para poderse trasladar a sus lugares de trabajo.