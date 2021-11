Falta de chips en las armadoras traería pérdida de empleos en Guanajuato

Si las armadoras automotrices siguen sin recibir chips para la elaboración de vehículos, trabajadores podrían perder sus empleos formales, ya que actualmente algunas empresas están pagando el 50, 60 y 70 por ciento de los salarios, haciendo esfuerzos con líneas de producción al 50 por ciento, como lo es la empresa Yazaki y Kasai, comentó Hugo Varela Flores, dirigente estatal del Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guanajuato.

“Es un problema que tenemos con la falta de chips y esto ha producido de que las armadoras paren su producción porque no pueden entregar sus coches completos, esto pues trae un efecto colateral que los trabajadores tienen que presentar en paros técnicos y obviamente esto afecta de manera fundamental y muy importante al salario de los trabajadores, hay empresas que pagan el 50 por ciento hay otras que pagan el 60 y las que pagan el 70 por ciento”, comentó para El Sol de León.

Desde la CTM se ha aceptado que se disminuya el salario de los trabajadores, debido a que es preferible que se eliminen por completo los empleos, pues las empresas prefieren despedir que mantener a sus colaboradores por temas de economía, sin embargo hasta el momento han podido mantener sus funciones.

“Nosotros hemos aceptado este tipo de circunstancias, que se acepten este tipo de salarios, porque lamentablemente no queremos que despidan a la gente, porque muy fácil sería decirles que despidan gente, pero es donde no queremos que hagan eso, lo que queremos es que el trabajador conserve su empleo, su seguridad social, porque estamos seguros de que esto se va a reactivar en cuanto se componga esta falta de chips y no es conveniente para los trabajadores”, explicó.

Actualmente en Guanajuato existen más de 450 empresas del sector automotriz, mismas que generan más de 180 mil empleos tanto directos como indirectos, de las empresas registradas 7 son armadoras y pese a los problemas de desabasto en componentes, colocan a Guanajuato como el primer lugar en producción de unidades y el segundo lugar en inversión extranjera.

Varela Flores confirmó que los trabajadores del sector han expresado su inconformidad con el paro de líneas de producción en diversas empresas, sobre todo por la baja de salarios que eso representa, sin embargo se les ha explicado la situación por la que están pasando no solo las armadoras en Guanajuato, sino también en todo el mundo.

“Hay una inconformidad y hay un rechazo y esto hace que los sindicatos nos veamos mal ante la gente, porque la gente pues lo que dice es que yo no tengo la culpa de que no lleguen los chips, esto no es problema mío y a mi es a quien me castigan con un salario menor pero nosotros lo que buscamos es que despidan a los trabajadores, porque esa es la solución fácil de las empresas”, informó.

El dirigente de la CTM explicó que la gran mayoría de los componentes que hace falta son de computadora, lo que hace que los vehículos armados estén “amontonados en las armadoras”, sin poder ser vendidos porque les falta equipo, lo que genera un efecto dominó, que está afectando a toda la industria en Guanajuato, México y el mundo.

Ante el cuestionamiento que hizo el Sol de León a Hugo Varela Flores respecto a ¿cuánto tiempo podrían aguantar más las armadoras con todos sus empleados?, el dirigente explicó que probablemente puedan esperar hasta enero o febrero de 2022, de ahí en más las empresas podrían considerar despidos para amortiguar sus gastos de operación.

“Pues le pega muy fuerte tanto a las empresas como a los trabajadores, a las empresas pues les están pagando sin producir y eso les afecta porque van a entrar a un problema económico, porque se están gastando el dinero de reserva que tienen y obviamente se les complica para el año que entra”, finalizó.