Falta coordinación en los “eslabones” de seguridad de Guanajuato para disminuir la violencia: CCEL

León, Gto.- Vicente Laud, presidente de la comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), evidenció la falta de coordinación en las instituciones de seguridad del estado, en específico de las de justicia, para disminuir la violencia.

Esto tras ser cuestionado sobre la salida del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, que se hará efectiva hasta el primero de enero del 2025; y los múltiples asesinatos registrados en diferentes municipios del estado durante los últimos días.

“El asunto de la seguridad es de una cadena, la parte del fiscal es una eslabón y no quiero quitarle la responsabilidad, pero tú puedes detectar un delito, lo presentas en un tribunal, pero si no trabaja bien, entonces se para el castigo o la sanción, pero si lo pasas al fiscal y luego lo pasa a los centro de prevención y no hay una rehabilitación, esa misma persona que lograste encarcelar vuelve a reincidir”, dijo.

El empresario aseguró que en las instituciones de justicia es donde hay una gran oportunidad, pues son quienes finalmente castigan a los delincuentes, o en su caso, los dejan en libertad.

“Cada uno de los eslabones tienen que estar perfectamente bien coordinados, cosa que creo que tenemos una gran oportunidad, el fiscal es sólo un eslabón de la cadena de justicia, entonces creo que tenemos que enfocarnos más al funcionamiento de la cadena de justicia del estado de Guanajuato, más que a cada uno de los eslabones que en todos hay oportunidades”, agregó.

Nuevo fiscal debe conocer las soluciones

En el caso de la terna para elegir al próximo fiscal de Guanajuato, Vicente Laud, informó que desde el CCEL enviaron a las autoridades algunas características que deben cumplir los perfiles de los cargos públicos, en el caso del o la nueva fiscal, debe ser una persona que conozca las soluciones de la problemática que se viven en el estado, sin importar si es emanado de la institución estatal o de otra parte.

“En el consejo coordinador hemos mandado algunas de las atribuciones características o perfiles que se requieren de cada uno de los puestos, y en este sentido, efectivamente tendríamos que encontrar y así se ha sugerido una muestra del detalle técnico, pero también de un detalle de que se vea el problema de seguridad como el asunto de una cadena, no es si tenemos más o menos policías o si los centros de rehabilitación están bien”, añadió.