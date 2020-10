Falta comunicación para concretar política energética nacional: Romo

LEÓN, Gto. (OEM-Informex). El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, aseguró que la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador es clara: fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Nacional Federal de electricidad, para con ello no subir los precios al consumidor y fortalecer la soberanía energética; sin embargo, reconoció que ha faltado comunicación para poder concretar esta política de la mano de la Iniciativa Privada.

Durante la inauguración de la Reunión Anual de Industriales, Alfonso Romo dijo que la Iniciativa Privada en el país es importante para poder iniciar el camino de la recuperación económica provocado por la pandemia, pero también para concretar el plan energético del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El presidente de la República tiene una política energética clara: fortalecer a Pemex y a la CFE, no endeudarse, no subir precios al consumidor y fortalecer la soberanía energética.

“Ustedes tienen muy claro cómo fortalecer esa política con inversiones complementarias y necesarias, los objetivos coinciden, pero algo está sucediendo que no nos estamos comunicando bien o no nos estamos escuchando bien, esto no lo podemos permitir, lo que está en juego es mucho, el bienestar de muchos y un gran futuro.

“Ante esto no es aconsejable abrir más frentes de batalla, con el virus y la parálisis tenemos más que suficiente”, dijo el Jefe de la Oficina de la Presidencia.

Además, dijo que ya se trabaja en un documento que será expuesto a la Iniciativa Privada para que entren con inversión a esta política energética del Gobierno de México.

“La Oficina de la Presidencia que dirijo ha estado trabajando con ustedes en un documento que muestra cómo juntos, gobierno e Iniciativa Privada, podemos tener la política energética del gobierno, fortalecida, un sector productivo más competitivo, un país más atractivo y consumidores con precios de energía al alcance de cualquier bolsillo”.

Alfonso Romo también dijo a los industriales mexicanos que el Gobierno de México es su aliado, porque la política de éste es trabajar junto con la Iniciativa Privada para juntos dar la batalla en el combate a la pobreza.

“Poner obstáculos a la inversión es traicionar el combate a la pobreza y la historia nos lo reclamará si no lo hacemos correctamente.