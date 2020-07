Falta aplicación del Sistema Acusatorio

El Sistema Penal Acusatorio no es por sí generador de impunidad. En eso coinciden abogados guanajuatenses, quienes consideran que el fallo que ellos detectan es que, al ser un sistema judicial muy técnico, los que tienen una participación en el mismo como los policías municipales, los ministerios públicos e incluso algunos jueces, no están lo suficientemente capacitados para integrar correctamente una carpeta de investigación que permita dejar a los presuntos delincuentes en la cárcel.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, los abogados guanajuatenses señalaron que tal vez lo único que podría modificarse del Sistema Penal Acusatorio es en lo referente al catálogo de delitos, para que éste fuera ampliado y considerada la posibilidad de más ilícitos y por ende éstos puedan recibir alguna sanción; sin embargo, si no hay la suficiente capacidad para atender a este sistema, por más modifiaciones que tenga, la llamada “puerta giratoria” seguirá abierta.

Sistema demasiado técnico

Carlos Origel Arrache, presidente de la Barra de Abogados del Estado de Guanajuato, dijo que el Sistema Penal Acusatorio tiene sus bondades y que ha resultado efectivo en varios casos; sin embargo, dijo que el problema viene en que pocos de los que tienen que participar en su aplicación están debidamente capacitados para que puedan lograr que las personas queden en prisión.

“El problema está en que este nuevo sistema está muy técnico y las partes que intervienen en el sistema muchas veces no hace lo necesario, ni están lo suficientemente capacitadas para cubrir todos los requisitos que necesitan en la parte que ellos intervienen, empezando por los policías, ellos son los primeros en detectar y es el primer contacto del Sistema Penal Acusatorio, es lo que llamamos nosotros en la cadena de custodia, las armas, lo que incautan, las pruebas no son sujetos de hacer lo que debidamente ordena la ley, porque no están debidamente capacitados, luego por eso, los ministerios públicos no instauran ni integran bien las carpetas de investigación y luego los jueces ordenan las liberaciones, porque no se cumplen con todos los requisitos que la ley establece tanto como para la integración de la carpeta de investigación como para la obtención de pruebas para acusar a la persona que esta investigando”, explicó.

Mala integración, liberación segura

En ese mismo sentido, el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato, Marcelino Trejo Ortiz, señaló que una mala integración de una carpeta deviene en fallos en el proceso.

“Mal integradas las carpetas, mal el proceso, deriva en fallas en la vinculación a proceso”, dijo e incluso propuso que por ejemplo cuando la policía no integre bien lo que le corresponde, haya una responsabilidad penal.

“No debe ser solamente una llamada de atención y que no pase nada. Cuando no se haga bien la investigación, no se integren bien las carpetas, hay que investigar al responsable, hay que ir contra ellos”, argumentó, pues refirió que todos los municipios se ufanan en decir que tienen bien capacitados a sus policías, pero siguen las liberaciones por fallos en los procesos de integración de las carpetas de investigación.

Agentes y jueces improvisados

Francisco Muñoz Mosqueda, presidente del Colegio de Abogados de Salamanca, dijo que el principal entrampamiento generador de la llamada “puerta giratoria” en el Sistema de Justicia Penal es una deficiente integración de las carpetas de investigación por parte del Ministerio Público.

“Pienso que en gran parte ese es (el problema). Creo que ahí es donde se genera la impunidad”, señaló, al referirse que incluso se ha encontrado con “declaraciones a mano escrita, con faltas de ortografía, en hojas de cuaderno cuadriculado y el testigo ahí le pone la huella digital. Esa falta de forma tiene que tener consecuencias y que un juez no la califique”, dijo.

A su vez, el presidente del Colegio de Abogados de Celaya, Víctor García Barajas, señaló que el Sistema de Justicia no es el que está fallando, sino los agentes del ministerio público.

“Los jueces sueltan a los inculpados porque no van bien integradas las carpetas de investigación, no están bien capacitados todos los agentes del Ministerio Público. Por eso cuando llegan con los jueces, las revisan, ven fallas como la falta de pruebas, omiten fechas, datos, datos de pruebas y eso es lo que origina que salgan”.

Sensación de impunidad

La presidenta del Colegio de Abogados de Irapuato, Antonio Gutiérrez Ortega, refirió que si se tuvieran que dar modificaciones al Sistema de Justicia Penal, éstas tendrían que ser en el sentido de que se hiciera obligatoria la capacitación de todos los que deben participar en su ejecución, de otro modo habrá liberaciones de personas y eso incrementaría la sensación de impunidad que de por sí ya tienen los ciudadanos.

“Que se exija más capacitación al Ministerio Público, realmente a todos los integrantes de la Fiscalía y el Poder Judicial para que puedan desempeñar mucho mejor sus funciones, que se exijan mayor requisito, capacitación para ser un juez de oralidad penal y para poder ser un fiscal o ministerio público investigador, porque a veces, por falta de esos conocimientos, no se pueden concretar el poder integrar bien una carpeta o un juicio.

“Todo esto genera impunidad (...) y al no concretar una carpeta o un juicio condenatorio, sí te genera una percepción a la sociedad de que no se hizo justicia”.

***(Con información de Ana Medina/El Sol del Bajío; Rossana Aguilar/El Sol de León; Karla Aguilera /El Sol de Irapuato; Manuel Delgado/El Sol de Salamanca).