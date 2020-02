Fallece líder de comerciantes de Zona Piel

León, Gto.- A la edad de 83 años y por causas naturales se registró en la ciudad el deceso del líder de los comerciantes fijos y semifijos de Zona Piel y gran luchador de las causas sociales Alfredo Reséndiz Zuñiga, la noticia fue confirmada por familiares y amigos cercanos.

Alfredo Reséndiz Zuñiga fue considerado uno de los grandes líderes del comercio popular en la ciudad y quien encabezó desde su llegada a León a principios del año 2000 un lucha por que el gobierno municipal reconociera la importancia del comercio semifijo.

Fue la noche del lunes, que se dio a conocer la noticia de su fallecimiento, en el seno de su hogar y acompañado de sus hijos e hijas que tanto amo.

Nació el 26 de febrero de 1937 en la ciudad de Victoria, Gto, pero desde muy chico fue llevado a la Ciudad de México, en donde incursionó en la distribución y venta de periódico y en el comercio popular.

Ya de joven fue integrante de la Policía secreta de Ciudad de México, entre sus anécdotas, platicó sobre su participación en el movimiento del 1968 como efectivo.

Al paso de los años se dedicó al comercio en aquella ciudad, donde se codeó con líderes como Claudia Barrios y Guillermina Rico y defendió la causa de comerciantes del Centro Histórico.

Fue meses antes del año 2000 que llega a León para fundar la Asociación de Comerciantes Fijos y Semifijos de la Central Camionera, además de ser una persona fundamental en crear la Liga de Comerciantes de León, durante la administración municipal de Luis Quiroz Echegaray.

Periodo en la cual llevó una lucha muy frontal contra el gobierno municipal con el único objetivo de defender a los comerciantes ambulantes por lo cual llevó a bloquear y tomar algunas calles de la ciudad en aquel entonces, hasta lograr que se reconociera su trabajo.

Finalmente logró crear una buena relación entre el gremio comercial y autoridades; su trabajo como parte activa de la economía local es muy reconocido no solo en la ciudad sino también en el resto del estado. Figuró como un guerrero social.

A decir de algunos de sus más cercanos amigos, Jesús Téllez Cabrera líder de Línea de Fuego, fue “una de las personas que mueren físicamente, pero han sembrado la ideología de defender al comerciante, cuando la autoridad no reconocía el trabajo digno y limpio del comercio popular”.

Dijo, de él aprendimos mucho, él supo valorar y reconocer el trabajo de los amigos, aunque a veces había diferencias ideológicas dado que Alfredo era de una tendencia más de izquierda pero logramos combinar esta amistad y los liderazgo, y “cuando platicamos que no podíamos hablar de tres cosas política, fútbol y en religión”, pero en la lucha lo que aprendimos fue a valorar la amistad no importando la ideología y la defensa permanente del comerciante, pues no importan partidos políticos, ni ideologías la meta es la defensa de los comerciantes, “Alfredo es de los que sabían sembrar amistad”, concluyó Téllez.